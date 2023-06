A CsabaPark kalandparki egysége és a Körte sori parkolási problémák; a város pénzügyi helyzete; valamint a közétkeztetés is napirendre került a városi közgyűlés csütörtökön tartott ülésén.

Kereken 250 éve, 1773-ban alakult meg Méhkeréken a román ortodox egyház. A ma is álló templom 1849-re készült el, most pedig kormányzati támogatásból megújul – ismertette a helyszínen Tát Margit polgármester és Ionuț Negreu atya. Hangsúlyozták: különleges a méhkeréki istenháza, hiszen teljesen fehér, miközben a román ortodox templomok többségére a sárga alapszín a jellemző.

A Tanítsunk Magyarországért! (TM) program dél-alföldi régióbeli megvalósítását a Szegedi Tudományegyetem, ezen belül az SZTE Junior Akadémia szervezi 2021-től. Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola két tagintézménye kapcsolódott be a mentorprogramba. Dr. Badó Attila mentorsegítő oktató, az SZTE Junior Akadémia elnöke az iskolai koordinátorok munkájának városi szintű elismerésére tett javaslatot. A szerdai tanévzáró ünnepségeken két pedagógust jutalmaztak.

A kár csaknem 18 millió forint értékű.

Több településen is fák, vastag faágak dőltek utakra a csütörtök hajnali viharban Békésben, és közlekedési akadályt jelentettek.

Dél-Békés 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Erdős Norbert több településen is az önkormányzatokhoz érkező, vagy már megérkezett rendkívüli támogatásokról számolt be sajtótájékoztatókon csütörtökön. Téma volt a téli tüzelőtámogatás is, amit megpályáztak a települések.

Magyarországnak szuverén külpolitikája van, és Bosznia-Hercegovina gyors európai uniós csatlakozását támogatja − jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Milorad Dodikkal, a boszniai Szerb Köztársaság elnökével csütörtökön Banja Lukában folytatott megbeszélését követő sajtótájékoztatón.

Halálos közlekedési baleset történt az M44-es gyorsforgalmi úton Békésszentandrásnál, a Gödény-halmi pihenőhely közelében, ahol egy kamion elütött egy férfit.