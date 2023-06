Az ünnepi könyvhét egyik újdonságát jelentette Péter Erika Szívverések című verseskötete. A békéscsabai költőnő tizenhatodik kötetének alkotásai a felnőtteknek szólnak, úgynevezett „lélekzetek”. Elmondta, lélekből írta a verseket, melyek a lélekről is szólnak. Kísérletet tett arra, hogy fájdalmát, vagy épp megtalált belső békéjét „kiénekelje” magából.

A Beol.hu vendége a sikeres vállalkozók sorozatunkban Nagy Árpád, a békéscsabai, kisréti Árpád Pálinka Manufaktúra főzőmestere volt. Többször is kiérdemelték már termékeikkel – zászlóshajóként a piros vilmoskörtével – az ország legjobb pálinkája címet és az év főzdéje díjat is elnyerték. A közelmúltban pedig már világraszóló sikereket is elértek, Amerikában a gyömbérpárlatukat, Londonban a mandarinpárlatukat és a piros vilmoskörte pálinkájukat értékelték magasra. Sikeres családi vállalkozást üzemeltetnek, de e mögött soha nem múló szenvedély, szakértelem, kitartás, türelem és rengeteg munka áll.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatok 2021 óta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hatáskörébe tartoznak. A tapasztalatok szerint Békésben is sokan tévesen a NAV-nál szeretnék jelezni a gépjárművel kapcsolatos tulajdoni változásokat, illetve nem a megfelelő csatornákon próbálják adóügyeiket intézni. A NAV többféle kényelmes megoldást kínál a gépjárműadó-ügyek intézésére is. Érdemes élni az elektronikus felületek által nyújtott előnyökkel.

Jó kihasználtsággal közlekedett a Békéscsabáról a Balaton északi partjára közvetlenül közlekedő Csabai Tekergő Sebesvonat szombati első járata – írja a Viharsarok Vasútja Facebook oldala. Mint írták, szombaton indult az első, közvetlen vonat Békéscsabáról a Balaton északi partjára. A szerelvény három fülkés-, és egy termes-kerékpárszállító kocsiból állt.

Kackiás bajszú verklistől volt hangos Orosháza belvárosa szombaton délelőtt. Kádár Ferkó fotószínháza körül is nyüzsögtek az emberek, a kistermelői sátraknál folyamatosan kóstolhatták Békés vármegye, Dél-Békés és a határon túlról érkezett termelőknek a portékáit a kíváncsi látogatók. A Kárpát-medence ünnepe program keretében ez a nap a 16. Hagyományok-Ízek Fesztiváljáról szólt a Petőfi Művelődési Központban, az Árpád kertben, a katolikus templom előtti téren. Kihirdették a pálinka- és párlat, szörp- és lekvár, valamint a szárazkolbász versenyek eredményeit is.

Oklevéllel ismerték el a gyulai kortárssegítő képzést sikeresen teljesítő fiatalokat pénteken délelőtt a gyulai városházán.