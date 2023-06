Megalakult pénteken az AlfaMű Játékfejlesztő Közösség Békéscsabán; a megjelenteket a megyei könyvtárban Juhász Zoltán igazgató köszöntötte.

A lakosság továbbra is vevő a jó szakemberek munkájára Békésben, Békéscsabán, ugyanakkor idősödik az iparosság, a mesterek átlagéletkora egyre magasabb. A megfelelő utánpótlás kinevelésében ők is közreműködnek, de azt tapasztalják, sokan pályaelhagyók lesznek, a könnyebb megélhetés reményében más területen igyekeznek elhelyezkedni. Többek között erről is szó esett a Békéscsabai Ipartestület minap tartott éves taggyűlésén békéscsabai székházukban.

Több kisgyermekes család vett részt azon a flashmobon, villámcsődületen szombaton a Csaba Centerben, amelynek keretében, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom felhívására magasba emelték a gyermeket.

Virágtornyok, virágboxok – bárhogyan is nevezzük őket, a látványuk figyelmet érdemel. Mezőkovácsháza több pontján hirdetik, itt a nyár. Gyönyörködjünk a színes virágokban!

MiG-21 vadászrepülőgép feketedoboza, rádiója és annak kezelőpanele is szerepelt a hobbielektronika-találkozón, amelyet szombaton rendeztek a vasutas művelődési házban.

Folyamatosan nő az illegális bevándorlók által elkövetett erőszakos esetek száma Európában, miközben az EU továbbra is a migránsok tagállamok közötti kvótaszerű elosztását erőlteti.

Sikeres vállalkozók Békésben című sorozatunk vendége Lisztóczki Kornél békéscsabai vállalkozó, aki világéletében a kereskedelemben dolgozott, de tíz éve állt a saját lábára. Egy Nemzeti Dohánybolt működtetésével kezdett a Kazinczy-lakótelepen, majd rá pár évre nyitotta meg az Andrássy úton a Sweet Drink Diszkontot. Mindkét üzlet, miként a raktár is egyre bővült. A Covid idején is talpon maradtak, sőt, nőtt a forgalmuk.

Átadták a Gálfy Gyűrű-díjat, illetve további elismerések is gazdára találtak szombaton a Jókai színház nyilvános, a békéscsabai teátrum előtti téren rendezett, műsorral egybekötött évadzáró társulati ülésén. Az eseményen Seregi Zoltán igazgató értékelte az elmúlt időszakot, valamint a jövőbe is tekintett.

Soros György és antiszemitizmus vonatkozásában jelentetett meg cikket Josh Hammer, a CPAC Hungaryn is felszólaló amerikai véleményvezér a Newsweek konzervatív amerikai hírportálon − hívta fel a figyelmet az Alapjogokért Központ.

Több mint százötven járművel vettek részt a szombaton délután első alkalommal megtartott Jótékonysági Motoros Felvonuláson Gyulán, amelyet a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatás érdekében hívtak életre.