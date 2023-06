A Czina Sándor Tagintézmény tanévzáróján Csányi Judit tagintézményvezető megköszönte az egyetemista mentoroknak a segítő munkáját, majd bejelentette, hogy Dávid Zoltán polgármester javaslata alapján a Czina iskolából Podmaniczki Éva tanárnő veheti át Tóth-Kása Sándor önkormányzati képviselőtől a jutalmat.

A pedagógus az oktatási, osztályfőnöki kötelezettségein túl a tehetséggondozás területén is áldozatos munkát végez. A Tanítsunk Magyarországért program mentor koordinátori feladatait is ellátja. Munkaidőn túl is rengeteget foglalkozik az egyetemi mentorokkal, a mentorált diákokkal, és jelentős mértékben hozzájárul a program sikeréhez.

A Rákóczitelepi Tagintézményben is csütörtökön tartották meg a tanévzáró ünnepséget, ahol Oravecz Nóra alpolgármester a jutalmat a polgármester javaslata alapján Kiss Gabriella tagintézményvezetőnek adta át.

Elhangzott az indoklásban, hogy Kiss Gabriella a kezdetektől vállalja a TM iskolai koordinátori feladatot, amellyel a Rákóczitelepi Tagintézménybe érkező egyetemista mentorok munkáját segíti, a tagintézmények rászoruló diákjai számára hasznos mentorálás megszervezésében és folyamatában közreműködik. Emellett a mentori csoportok egyetemi mentorsegítő oktatójával is hatékony kapcsolatot alakított ki. A TM koordinátori munkájának köszönhetően számos rászoruló orosházi diák mentorálásban részesül.