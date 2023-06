– Az elmúlt évek is bebizonyították a polgárőrszervezetek létjogosultságát – hangsúlyozta. – A lakosság széles körben felismerte az önszerveződés fontosságát, ami abban is megmutatkozik, hogy nemcsak a városokban, de már a kisközségekben, így Lőkösházán is, működnek polgárőrségek. A tagok szabadidejüket áldozzák fel a lőkösházi emberek közbiztonságának biztosításáért. Emellett a vasúton érkező ukrán menekültek segítésénél is folyamatosan vállalnak feladatokat.

A polgármester elmondta, a polgárőrök munkája az önkéntességen alapul, elismerés érte mindannyiuknak. Külön köszönetét fejezte ki a helyi egyesület elnökének, Körtvélyesi Lajosnak, aki mindig első szóra szervezi meg a szükség szerinti külön szolgálatokat is.

Szűcsné Gergely Györgyi kitért arra, jómaga is polgárőr, szívesen vállal szolgálatot, még ha erre kevés ideje is jut. Ugyanakkor nagy szeretettel tette eddig, és teszi a jövőben is.