A döntés hátterében az áll, hogy az önkormányzat évtizedekkel ezelőtt az Epreskerti és a Gyarmatoldali temetőket a Szeghalmi Református Egyházközség, a katolikus temetőt pedig a Szeplőtelen Fogantatás Plébánia tulajdonába adta; vagyis a város tulajdonában nincs sírkert. Viszont ilyen esetben jogszabály szerint kegyeleti közszolgáltatási szerződést kell kötnie.

Az önkormányzat és a reformátusok alá is írták az erről szóló kontraktust, a katolikusok viszont nem mentek bele, több olyan feltételt is szabtak, amelyet a város nem tudott elfogadni. Az ülésen hangsúlyozták, hogy igazából nincs is szükség a katolikusokkal való megállapodás aláírására, hiszen jogszabályi kötelezettségét teljesítette azzal is a város, hogy szerződést kötött a reformátusokkal.