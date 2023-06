– Gazdakörünk több mint 15 éve hirdeti meg az Orosházi Hagyományok, Ízek Versenye keretein belül a hagyományos megmérettetéseit, amelyeket most a jeles alkalomhoz kapcsolódóan megújítunk és nemzetközivé teszünk. Idei versenyünk a Kárpát-medence gazdálkodói által készített párlatok, pálinkák, száraz kolbászok, szörpök és lekvárok reprezentatív eseménye lesz, hiszen határon innen és túlról is kaptunk nevezéseket. Úgy gondoljuk, ez is erősítheti az orosházi, Békés vármegyei emberek és a határon túli magyarság kapcsolatait is, különös tekintettel a vajdasági, erdélyi, horvátországi, kárpátaljai és felvidéki gazdaszervezetekkel és szakmai szervezetekkel, valamint azok tagjaival – nyilatkozta a programmal kapcsolatban a sajtónak Brlázs Róbert, az Orosháza és Térsége Gazdakör elnöke.

Szándékuk szerint az esemény jó alkalom arra is, hogy a Kárpát-medencei gazdákra, a történelmi Magyarország területén élőkre és az ott előállított értékekre egy esemény keretében hívják fel a társadalom figyelmét, a vidéken élő embereknek kapcsolódási pontokat kínáljanak, értékteremtő közösségeik számára versenyt hirdessenek, amellyel munkájukra ráirányítják a figyelmet.