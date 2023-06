Az Orosházi Hagyományok-Ízek Versenyre nyolcvan lekvár, szörp mintája érkezett. Pálinkából se volt hiány, 293 mintát értékeltek előző nap – erről is beszélgettünk Brlázs Róberttel, az Orosháza és Térsége Gazdakör elnökével, miközben a helyszínre igyekeztünk.

A keze ügyébe került pusztaföldvári és orosházi lekvárokat annak bizonyítékaként mutatta meg, mert ezek szépen reprezentálták, hogy a belbecs mellett a csomagolás mennyire fontos.

– Nekünk ezek a gasztronómiai kincseink. Térségünknek ezzel teremthetünk vonzerőt. Ebben kell jónak lennünk. Az idei zsűrizéskor nemcsak a helyezést állapítják meg a bírálók, de szöveges értékelést is mellékelnek. Egy ilyen visszajelzés is azt szolgálja, ha a készítő ezeket megfogadja, nagyobb esélye lesz a minőségibb termék előállítására. És amit már mutattam: a minőségi termék párosuljon igényes csomagolással is – fogalmazott az elnök, majd az egyik asztaltársasághoz kísért. Az idén először zsűrizett Orosházán Gazdag Attila, aki Nagykanizsáról érkezett a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület elnökeként.

Brlázs Róbert: gasztronómiai kincseink térségünknek teremtenek vonzerőt. Fotó: A szerző felvételei

– Egyesületünk tagjai foglalkoznak lekvár és szörp készítésével. Van betekintésem a gyümölcsök világába. A lekvárok egy részét tradicionális technológiával készítették a nevezők. Örültem. Más az ízvilág. Modern korunk emberének ez nem biztos, hogy a barátja. Ám ezeket a készítményeket értékelni kell, finomak és küllemükben is jól elkészítettek. S vannak az új stílusú dzsemek, gyorsfeldolgozású lekvárok. Egy aranyérmes terméknél megnézzük a textúrát (szép, homogén legyen a lekvár szerkezete), a lekvárnak legyen jó illata, árulkodjon a gyümölcsről. A sav-cukor jó arányát, egyensúlyát eltalálni fontos. Felénk, Zalában úgy mondják: gondolomformán rakunk bele cukrot... Minden évben más a gyümölcs cukortartalma, receptkönyvből lekvárt készíteni nem szerencsés... A jó lekvár kellemesen savas, érezhető legyen a gyümölcs aromája, mind illatában, mind ízében. Élményt kell, hogy nyújtson. Már vannak aranyérmes készítmények tradicionális és modern stílusban is – árulta el, miközben folytatták a lekvárok zsűrizését.