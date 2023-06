Fekete-Dombi Ildikó, a kiállítóhelyeket működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, nagy sikere volt a TRendben a gyerek – 19. századi nemesi gyermekviselet-bemutatónak az Almásy-kastély Stefánia-szárnyának báltermében és a Tacskó Fogadóórának is. Szintén sokan vettek részt TRendkívüli Stefánia-körön, amelynek végén zöldfűszereket, illetve ehető virágokat is kóstolhattak a vendégek. Este fél tíz körül hangulatos házi muzsikát hallgathattak a jelenlévők. Megelevenedtek száz éves játékok, illetve Sisi, azaz Erzsébet királyné életébe is betekinthettek az érdeklődők. Éjjel fél 12-kor pedig gyertyafényes teraszkoncertet tartottak az Erkel Ferenc Vegyeskarral, amelynek részeként mind az előadók, mind a hallgatóság gyertyát tartott a kezében, ami különleges aláfestést biztosított az eseménynek.

A Gyulai Várban hatalmas sikere volt az Üzemlátogatás a várbörtönben című programnak, amely egyfajta kisokos volt a hóhérmunkáról. A börtönbe ezúttal alig lehetett bejutni, az önkéntes jelentkezőkre a hóhér – természetesen játékos formában – az elkövetett bűnnek megfelelően botütést, „ülő” vagy „köpködő” szégyenpadot róhatott ki. Interaktív fegyverbemutató és erőpróba a végvári időkből, „bájital bár” és szabadulószoba egyaránt színesítette a programokat.

A Kohán Képtárban közös festéssel és tárlatvezetéssel, az Erkel Emlékházban himnusztörténettel, az Erkel című 1952-es film vetítésével és régi játékokkal várták az érdeklődőket.