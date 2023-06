A gyomirtó szereknél kedvezőbb besorolás kellene

A NAK szoros együttműködésben tevékenykedik a gyógynövény szövetséggel, nyolc éve működik a kamarán belül a gyógynövényalosztály. Közös kezdeményezés nyomán bizonyos – zöldségnövényként is számon tartott – fűszernövények is részesülhetnek már termeléshez kötött támogatásban. A két szervezet együtt dolgozik a kiskultúrás növényvédő szerek engedélyokirat-kiterjesztésén is.

– Ez lenne az egyik legfontosabb számunkra, ugyanis mi az uniós államok „halmazokba” sorolása miatt még nem használhatunk olyan gyomirtó szereket, mint számos EU-ország termesztői – emelte ki Hunya Zita. – Ezáltal nagyon kézimunka-igényes az ágazat, nagyobb a bekerülési költség, a rizikó, kisebb a hozam. Ugyanakkor hasonló vagy ugyanazon a piacon kell versenyre kelnünk, a feldolgozók, kereskedők is onnan vásárolnak, ahol olcsóbban beszerezhetik az árut. A támogatásoknak és számos gyomirtó szer engedélyeztetésének azért lenne nagy szerepe, hogy biztosabb lábakon álljunk.

Kakukkfű és zsálya is terem a kondorosi gazdaságban

Hunya Zita elmondta, családi gazdaságukban jelenleg 25 hektáron termesztenek citrom- és kakukkfüvet, fehérürmöt, levendulát, kerti rutát, zsályát, kasvirágot és búzát is, mert ez a gabona a vetésforgóban a legjobb elővetemény az új területeken.

– Azért is van ennyiféle, évelő gyógynövényünk, mert minden évben más fut jobban, másra van igény a piacon. Vannak olyan betakarított növények, amiket két-három évig is tárolunk, mert addig nem igazán keresik – ecsetelte Zita. – Másrészt arra is ügyelnünk kell, hogy ne egyszerre kelljen mindet betakarítani. Mi szálasan vagy drogként (morzsolva) adjuk el az árut, sok esetben a növények más-más részeit hasznosítják a levéltől, magtól a gyökérzetig, virágig. Az időjárás is könnyen keresztbe tehet egy-egy kultúrának, tavaly például hét hektár levendulát kellett a történelmi aszály miatt kitárcsázni, és ez nagyom nagy veszteséget okozott.