Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, Szarvas városnak kiemelkedő szerepe van a térségben mind a gazdaság, az oktatás, a kultúra és a turizmus területén is, amely felsoroláshoz csatlakozik már hosszú évek óta a közigazgatás is. Hozzátette, azt tapasztalják, hogy a szarvasiak, és a városba látogatók is olyan színvonalú szolgáltatásokban részesülnek az államtól a kormányablakon keresztül, amely elégedettséggel tölt el mindenkit. Hangsúlyozta, a kormányablakok létesítésével elérték a céljukat, miszerint egy helyen és minél gyorsabban történjen a mindennapi ügyintézés.

Molnár Etele alpolgármester szintén köszöntötte a negyedmilliomodik ügyfelet, miközben visszaemlékezett, 30 évvel ezelőtt még az önkormányzat működött a mai Szarvasi Járási Hivatal épületében. Hozzátette, nagy öröm mindannyiuk számára, hogy a kormányablak a sokak által megszokott helyre költözött, és ott intézhették tovább az ügyeiket, a legkorszerűbb körülmények között.