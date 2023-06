Mint kiemelte, Gyuláról egy masszőrtanulókból álló csapat is segíti a sportolókat oktatójuk vezetésével, valamint a helyi Vöröskereszt ugyancsak jelen lesz vérnyomás- és vércukorszintmérésekkel.

Dankó Béla országgyűlési képviselő szintén részt vett a futás első etapján.

– A hétköznapokban van szerencsém együtt dolgozni a várossal és a városvezetésével Mezőberényért. Úgy gondolom azonban, fontos, hogy ne csak a dolgos hétköznapokon, hanem az ünnepeken is együtt legyünk, közösen éljük meg ezeket a perceket – emelte ki. – Úgy érzem, és remélem a helyiek is hasonlóan gondolják, hogy picit Mezőberényhez is tartozom. Ezért itt volt a helyem.

Siklósi István polgármester – aki szintén lefutotta az első 300 métert – elmondta, idén ünneplik Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulóját, amelynek apropóján számos programot szerveznek.

– Ehhez a dátumhoz kapcsolódik a 300 év – 300 kilométer elnevezésű rendezvény is, amelynek lényege, hogy összesen 300 kilométert fussunk le, fussanak le a résztvevők.

– Tizenéve nem futottam, de most úgy éreztem, hogy meg kell tennem az ismerősökért, a barátokért, a városért, ezért a település számára nagyon fontos rendezvényéért – fogalmazott. Kiemelte, az ilyen eseményeken összejönnek az emberek, beszélgetnek, ötletelnek, tovább visznek egy-egy gondolatot.

– Nagyon bízunk a helyi civilekben, számítunk rájuk, sokat segítenek, sok feladatot oldanak meg a város életében – hangsúlyozta.

Madarászné Bereczki Zsuzsanna, a program bázisául szolgáló Madarász Lovastanya szakmai vezetője elmondta, maga is amatőr futó, így szinte természetes volt, hogy segítik a rendezvényt.

– Emellett egy civil szervezet a főszervező, és civilként mi is kötelességünknek éreztük, hogy a kezdeményezés mellé álljunk – emelte ki.

Kiegészítő rendezvényként a lovastanyán játszóház, lovaglási lehetőség, lovas kocsikázás, íjászkodás, csocsó, biliárd, pingpong is várta, várja az érdeklődőket.