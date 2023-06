A középkori téglavár előtti tér a rendezvény két napja alatt megtelik élettel, a fesztivál a világviszonylatban is fontos magyar népi kultúra szinte minden elemét megjeleníti a kínálatban. A színpadi programok során a legfiatalabbaktól a szépkorúakig minden korosztály bemutatkozási lehetőséget kap, hogy gazdag folklórkincsünket megismertessék. Emellett a népi kismesterségek képviselői is jelen vannak a kétnapos forgatag alatt, részben mesterség bemutatókkal, részben pedig árusítással. A kézműves termékek vásárában olyan értékes és időtálló, egyedi termékek is beszerezhetők, mint például a míves kerámiák, a jó minőségű kések, a kézzel hímzett lakástextíliák. A családokat gyermek foglalkoztatók, vásári komédiások, mesemondók és régimódi játszótér várja.

Mint kiemelték, az esemény visszaadja a régi vásárok hangulatát, ahol a népművészetet szeretők és alkotók találkozhattak. A XXIII. Körös-völgyi Sokadalom fő témája az Élet a konyhában. Ennek kapcsán a rendezvény ideje alatt a népi kézműves műhelyekben a látogatók megismerkedhetnek hagyományos mesterségekkel, mint a fazekasság, hímzés, szövés, kosárfonás, faművesség valamint korabeli eszközökkel berendezett látványkonyha és a „Befordultam a konyhába...” című kiállítás várja az érdeklődőket.

A gyermekek időutazáson vehetnek részt, amely során a dédszüleik gyermekkorának használati tárgyait, játékait ismerhetik meg. A néprajzi könyvek tárgyai megelevenednek a szemük előtt. Megtapasztalhatják, hogy a természet adta kincseket hogyan lehet felhasználni, játékos formában kipróbálhatják eleink konyhai eszközeit.

A rendezvény egyszerre nyújt ismeretet, élményt és szórakozást a család valamennyi tagjának. Tartalmas színpadi programok – XVI. Országos Gyermektánc Fesztivál gálaműsora, XXVI. Békés Megyei Néptáncosok Találkozója, Mestereink nyomában -Békés Megyei Néptáncgála, táncházak, bábelőadás, vásári komédia várják a sokadalmi térre érkezőket. Az idelátogatók megismerhetik a térség népművészetének jellegzetességeit, hírét vihetik hazánk más tájaira, vagy éppen határainkon túlra.