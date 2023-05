Könyvtárunk is csatlakozott a Jane Goodall Intézet Magyarország Passzold vissza, tesó! elnevezésű kampányához – adta hírül a napokban a gyomaendrődi Határ Győző Városi Könyvtár. Elárulták, a szelektív hulladékgyűjtő pontjukat is ennek megfelelően alakították ki, így a műanyag, papír, illetve vegyes hulladékok elhelyezését segítő dobozok mellett immár a használt mobiltelefonok, illetve a használt elemek elhelyezésére is lehetőség van náluk. Hozzátették, Zöldpolcukat – ahol a természetvédelmével kapcsolatos könyveket gyűjtik – olyan gyomaendrődi természeti szépségekről készült fotókkal díszítették, amelyeket olvasóiktól kaptak.