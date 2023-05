Az adomány a Magyar Kórházszövetség közreműködésével C, D és multivitamin felajánlás formájában jutott el az ország kórházaiba, így a Békés Vármegyei Központi Kórházba is. Hálásak a felajánlásért, illetve azért, hogy gondoltak az egészségügyi dolgozókra és ezzel is hozzájárultak az egészségük megőrzéséhez.