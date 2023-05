Bolza Pál örökségét őrzik meg a mindennapokban

Dr. Hanyecz Katalin, az arborétum igazgatója elmondta, a Pepi kertet az olasz származású Bolza család alapította az 1800-as évek elején. Közülük Bolza József volt az, aki ezen a területen az első növényeket elültette, majd a leszármazottak is folytatták ezt a munkát. Tulajdonképpen a világ minden területéről, ahol jártak, hoztak magukkal egy-egy növényt, és elültették. Hozzátette, ők a legnagyobb tevékenységet Bolza Pálnak tulajdonítják. Hiszen ő az, aki azokat a térszerkezeti formákat létrehozta, melyek most a kertben láthatók, és ezt igyekeznek a jelenben megőrizni.

Az igazgató a jelenleg forgatott filmről elmondta, öröm számukra, hogy olyan felvételek is készülnek még manapság az arborétumról, amik a régmúlt időket és az alapító családot mutatják be. A mostani kisfilm pedig éppen azt az időszakot eleveníti fel, amikor Bolza Pál még a szarvasi kastélyban lakott, és a Holt-Körösön hajóval érkezett a kertbe, ahol elfogyasztotta ebédjét. Bízik abban, hogy ezt a filmet levetítve a mai kor emberének, megtapasztalja, hogy milyen volt az élet az arborétum alapítása utáni időszakban, illetve összehasonlíthatja a jelenkorral. Továbbá azt reméli, hogy a filmet megnézve még többen akarják majd személyesen is megcsodálni a kertet.