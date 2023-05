A kiállítók már vasárnap, kora reggel felsorakoztak, majd gépész reggelivel nyitották a napot. Ezt követően a húzópálya is megnyílt az érdeklődők számára, ami mellett folyamatos erőpróbákon is részt vehettek a kihívásra vágyók. Hétfőn, az újabb korai gyülekező és gépész reggeli után egész napos fékpados teljesítménymérés volt a rendezvénynek otthont adó sportpályán, ami mellett délelőtt veterán jármű felvonulást is tartottak. A találkozón állandó elemek voltak a jármű-kiállítás, az alkatrész-börze, a játszósarok, és a kisállat-simogatás.