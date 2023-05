Diószegi Gyulától megtudtuk, az esemény egyik különlegességéhez tartozott, hogy idén száz éves a magyarországi Méray motorgyártás, és ennek apropóján két működő darabot állítottak ki. Emellett számos, szintén magyar motor, például Pannóniák, MZ-k, és Danuviák is helyer kaptak. Autókból pedig a keleti blokkhoz tartózó darabokból mutatkozott be több. Motorból egyébként száz feletti volt a darabszám, autóból pedig ötven feletti.

A találkozót immár tizedik alkalommal hívták életre. Fotó: Vásári Erzsébet

A találkozóra Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is ellátogatott. Elmondta, a rendezvényre az utóbbi száz év járműcsodái csábították, melyek közül megfigyelt például régi, fa vázas kerékpárokat is. Nagy élmény volt számára ezeket látni, és nem csupán neki, hiszen a Rendezvénypajta megtelt látogatókkal. Hozzátette, az eseményen nem csupán járműkülönlegességek, hanem hatalmas tudás is felhalmozódott, amit a veteránok imádói birtokolnak.