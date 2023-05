A táncteremben közben legóból felépített, teljesen egyedi pálya kapott helyet, ott is vannak a sínek mellett házak, vasútállomások, no meg persze megannyi szerelvény. Itt lelt otthonra a N-es és a TT-s méretarányú pálya, ezek a H0-snál is apróbbak. Emellett a gyerekek a bütyköldében modellezhetnek, illetve a kulturális központ előtt kerti vasutat építettek fel, amelyre fel is lehet szállni.

Vagány vágányok láthatók A vagány vágányok seregszemléjének nevezte a vasútmodell-kiállítást megnyitó beszédében dr. Takács Árpád. Békés vármegye főispánja szerint csodavilágba csöppennek azok, akik ellátogatnak a rendezvényre, és örömteli, hogy így tettek a vízműs és a keményes fiatalok is. Dicsérte a programot szervező Kandó Kálmán Vasútmodellező Egyesületet, amely 16 taggal jött létre, de a szám rövid idő alatt is 23-ra emelkedett. Méltatta a vasútmodellezőket, akik elkötelezettek egy hobbi iránt, lelkesek, dolgozik bennük az alkotás vágya, komoly tudással rendelkeznek, hitelesek. Kiemelte: nem csak a modulrendszer kapcsolhatók össze, a vasútmodellezők közösséget alkotnak.