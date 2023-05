Juhászék családjában Lia, a kilencéves, középső gyermek az agytröszt az anyák napi meglepetések kiötlésénél, megvalósításánál. A kreativitás nála nem ismer határokat. Ami biztos, édesanyjukat ebből az alkalomból mindig saját kezükkel készített alkotással is köszöntik. Persze, a virág is elmaradhatatlan része ennek az ünnepnek, a beszerzésben az apuka és a legnagyobb gyermek, a 13 éves Máté reszortja. Máté legkisebb testvére, a kétéves Letícia még nem vállal oroszlánrészt a készülődésből, most ismerkedik azzal, hogy mi, és vajon miért zajlik körülötte.

– Soha nem hívom fel a figyelmet arra, hogy engem megajándékozzanak a gyermekeim, de a fiunk és Lia lányunk már abban a korban van, amikor pontosan tudják, május első vasárnapja az anyáké – hangsúlyozta Nóra. – Egyébként pedig onnan is rájönnek, hogy a nagymamáknak közösen készítjük el a rajzokat, az interneten kinézett és megszavazott kézműves alkotásokat.