Csabai ünnepség: az ukrán menekülteknek is segített a Vöröskereszt

A Nemzetközi Vöröskereszt világnapja május 8., Henri Dunant svájci író születésnapja, aki 1863-ban alapította meg a humanitárius szervezetet. A Vöröskereszt Békés megyei szervezete azért most csütörtökön tartotta rendezvényét, mert előtte lezajlott az országos ünnepség. Ezen is több Békés vármegyei kitüntetett vett át elismerést, nekik a békéscsabai eseményen is gratuláltak.

Vöröskereszt világnapi ünnepség. Fotó: Für Henrik

Julia Mironova édesanyjával, Natalyával és édesapjával, Szergejjel tavaly március elején érkezett Magyarországra Kárpátaljáról, Munkács városából. Julia néhány éve elvesztette a látását, előtte művészként alkotott, festett és belső tereket is tervezett. Júlia most énekelni tanul, történeteket ír. A Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt adta elő magyarul, és egy afrikai ütőhangszerrel kísérte énekét. A rendezvényen rész vett dr. Párducz László, a Vöröskereszt Békés vármegyei elnöke, dr. Sárosi Tamás, Békés vármegye tisztifőorvosa, Kiss András Békés vármegyei katasztrófavédelmi igazgató és Tóth Zoltánné, a Vöröskereszt Békés vármegyei igazgatója is. A Vöröskereszt békéscsabai ünnepségen Tóth Zoltánné, dr. Párducz László, dr. Sárosi Tamás és Kiss András. Fotó: Für Henrik Dr. Párducz László beszédében elmondta, a Vöröskeresztet megalakulása óta az emberiesség, a pártatlanság, az önkéntesség, a közös eszme, az egyetemesség és az egység vezérli, mindez igaz a Békés vármegyei szervezetre is. Minden évben sokat segítenek a Vöröskereszt önkéntesei Békésben a mindennapi életben, tevékenységekben, de elmondható, hogy a múlt esztendőben a legtöbb feladatot a szomszédos országban, Ukrajnában dúló háború adta. Vármegyénken keresztül több ezer menekült utazott át, akiknek a vonatokon segítettek, amiben csak tudtak. Sokan ugyanakkor Békés vármegye valamelyik településén találtak „otthonra”. A Békéscsabán élő Volková Tetjána Krivoj Rog városából menekült Békéscsabára az akkor négy és féléves kisfiával, Radionnal. A maga és a Békésben élő ukrán menekültek nevében magyarul mondta el köszönetét a sok minden jóért, amiben itt részesültek, részesülnek a Vöröskereszt révén, majd felmutatott egy fehér békegalambot ábrázoló alkotást azzal a felirattal: Legyen béke!

Tóth Zoltánné kiemelte, örömmel tölti el, hogy milyen sok önkéntes áll mögöttük a szabad idejét is feláldozva, a szervezet ereje bennük rejlik. A társszervek is egyetértenek alapelveikkel, humanitárius tevékenységükkel, és sokat segítenek. A Vöröskereszt országos vezetősége az önkormányzatok részére „Humanitárius település” cím elnyerésére pályázatot ír ki minden évben. Ezt bármely település megpályázhatja, amelynek lakossága aktívan részt vesz a szervezet munkájában, lakói rendszeres véradók, alap- és ifjúsági szervezetet is működtetnek, továbbá intézményei rendelkeznek elsősegélynyújtó felelőssel. A cím odaítélése egy évre szól, amit évente lehet meghosszabbítani. Gerendás ebben az évben másodjára pályázott, és nyert, így a település jogosulttá vált a Humanitárius márványtábla kihelyezésére. Békés város első alkalommal pályázott, és kapta meg a címet. Számos kitüntetést adtak át A Vöröskereszt országos elnöke díszoklevélben részesítette a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetségét, Vöröskeresztes tevékenységért Lőkösháza önkormányzatát. Az Év Önkéntese Elismerő Oklevelet Békésből Priszlupszka Irina, békéscsabai önkéntes kapta. A kétsopronyi Petrovszkiné Czepó Juditnak a Vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés gyémántfokozatát adományozták. aranyfokozatban részesült a mezőkovácsházi Telek Sándorné, ezüstben az orosházi Kasza Béláné és a békéscsabai Kotroczóné Antal Terézia, bronzban az orosházi Farkas Tiborné, a mezőkovácsházi Merényiné Szentmiklósi Etelka és a dobozi Szabó Mária. Kiemelkedő Oktató – Nevelő Tevékenységért kitüntetést ítéltek oda a mezőkovácsházi Borsos Máriának. Földesi Alexandra, a Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének ifjúsági elnöke elismerő oklevélben részesítette a mezőkovácsházi Kovács Esztert, valamint az egyaránt medgyesbodzási Fodor Zsófiát és Lakatos Krisztofert.



