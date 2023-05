– Bizonyára sokan emlékeznek arra, milyen nagy becsülete volt annak, aki kitehette háza ajtajára ezt az elismerő táblát – hangsúlyozta Herczeg Tamás. – A Közösség a Fejlődésért Egyesületet kértem meg, hogy indítsuk el, szervezzük újra a mozgalmat. Több évtizednyi szünet után tavaly Békéscsabán kiosztottuk a Tiszta udvar, rendes ház elismerő táblákat, és a résztvevők díjakat, ajándékokat kaptak.

A képviselő kitért arra, idén Kondoroson is felélesztik ezt a hagyományt. Csatlakozott és közreműködik ebben a kondorosi önkormányzat.

– Ahogyan egykor, úgy most is nevezés útján lehet a kitüntető címet elnyerni – emelte ki a politikus. – A pályázat nemcsak ösztönzi, hanem el is ismeri azoknak az ingatlantulajdonosoknak, lakóknak, lakóközösségeknek a munkáját, akik sokat tesznek saját portájuk tisztán és rendben tartása, környezetük szebbé tétele érdekében.

Részletek és jelentkezés Herczeg Tamás honlapján: https://herczegtamas.hu/kondorosi-felhivas