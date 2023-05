Macsári József polgármester elmondta, hogy a 3. számú öblözet felújítása a közelmúltban ért véget, ez a beruházás Újtelepet érintette. Hamarosan kezdődik az 1. és 2. számú öblözet részleges korszerűsítése a Bajcsy-Zsilinszky és az Árpád utcákban. Mindkét pályázat feltétele volt a vízgazdálkodási terv megalkotása, amely most elkészült és azt el is fogadták. A városvezető hangsúlyozta, hogy eddig is felelős volt a vízgazdálkodás területén az önkormányzat. Hiszen korábban két ütemben megújult a Szelesi csatorna, úgy, hogy két részen záportározót is kialakítottak, valamint az Árpád utcai csatornát ugyancsak korszerűsítették. Ez a két csatorna vezeti le a városból a csapadékvíz jelentős részét.