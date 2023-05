Erről számolt be sajtótájékoztatókon is Szarvas Péter polgármester és a Fidesz-frakció nevében Paláncz György tanácsnok. Mint elhangzott, Juhász Zoltán igazgató pályázatot írt ki a munkakör betöltésére, miután a korábbi igazgatóhelyettes megbízatása lejárt. Kertész Zoltán pályázott, és mindenben megfelel a követelményeknek, ezért az intézményvezető őt bízta meg a feladattal, amit a grémium jóvá is hagyott.