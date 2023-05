Mint írták, a májusi fajlagos tilalmak időszakába érve napi szinten kapnak arra vonatkozó kérdéseket, hogy adott vízterületükön a ponty tilalmát feloldották-e- A KHESZ helyi horgászrendjének vonatkozó pontja a következőképpen rendelkezik erről:

„A Félhalmi-, Danzug-, Sirató- (Gyoma és Békésszentandrás), Fűzfás-zugi-, Német-zugi-, Torzsás-zugi-, Endrőd-Révzugi holtágakon, az Orosházi Béke homokbánya tavon, a Gyopárosi-tavakon, a Szarvas-békésszentandrási Holt-Körösön (Kákafoki-holtág), a Poklás-csatornán és a Fás-tavon a ponty fajlagos tilalma feloldva.”

Ennek értelmében a fent nevezett vízterületeken a május 2-től-május 31-ig tartó jogszabály szerinti tilalmi időszakban is kifogható, elvihető a ponty, természetesen a KHESZ helyi horgászrendje által megszabott mennyiségi- és méretkorlátozások betartása mellett. Felhívták továbbá a figyelmet arra, hogy májusban számos más halfajra is jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi időszak vonatkozik, amelyeket a KHESZ helyi horgászrendje nem old fel, tehát azok minden vízterületükön érvényben vannak. Kiemelték, hogy helyi horgászrendjük szerint a vízterületeiken a compó egész évben nem vihető el, továbbá a Körös–Maros Nemzeti Park területén, a Hármas-Körösön egész évben helyi védett halfaj a garda.