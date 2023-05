Mint ahogy az a grémium elé került anyagból kiderült, sikeres pályázat eredményeként alakított ki az elmúlt években az önkormányzat a Csanádapácai úton egy 9,5 hektáros ipari területet, amelyet később Jamina ipartelepnek neveztek el.

Most úgy határoztak, hogy – mivel viszonylag komoly az érdeklődés a békéscsabai ipari területek iránt – ebből az ingatlanból nyilvános árverésen értékesítenek egy 1 hektáros területet.

A kikiáltási árát bruttó 85 millió forintban határozták meg, illetve az ingatlanra előírnak beépítési kötelezettséget is, amelyet a későbbi vevőnek négy éven belül kell teljesítenie.

Szarvas Péter polgármester elmondta: több érdeklődő is megnézte az elmúlt időszakban a területet vagy annak egy részét. Ha sikeres lesz az árverés, és az a cég fut be, amelyik pályázik is az ingatlanra, egy termelő középvállalkozás költözhetne be oda és építhetne üzemet.