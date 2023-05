„Borzasztó gyorsak, ennyit el tudok mondani” – ezt nyilatkozta a Világgazdaságnak Pintér László, Suhajda Szilárd Mount Everest-csúcstámadásának kommunikációs vezetője pénteken, valamivel 16 óra előtt. Mint megírtuk, a mentőcsapat pénteken reggel indult el a csabai születésű hegymászóért.

Pintér László leszögezte, hogy az érkezés idejéről szóló becslésük nem publikus, arról pedig nem kívánnak részleteket közölni, hogy aktuálisan merre jár a mentőcsapat. Részletes információkat akkor fognak kiadni, amikor már lezárult a mentés, mindenkitől türelmet kér.

Pintér László elmondása szerint a három serpa mindegyike világklasszis, a világ legprofibb serpái, akik kipihentek, frissek, kipróbált 8000 méteres hegyi vezetők.

„A projekt ebből a szempontból a legjobb kezekben van” – húzta alá. Ugyanakkor tény, hogy Suhajda Szilárd éppen a harmadik éjszakáját tölti a halálzónában (a nepáli idő szerint a hegyen már besötétedett). Lényegében leírhatatlan, hogy ez micsoda terhelést, gyakorlatilag kibírhatatlan terhelést jelent az emberi szervezetre. Abban a magasságban most 40-50 kilométer per órás jeges szél lehet, a hőmérséklet mínusz 30 fok alá csökkent, a hőérzet ennél is alacsonyabb. Vagyis a körülmények messze vannak az optimálistól.



Az expedíció március 23-án kezdődött

A Kyocera Everest Expedíció még március 23-án kezdődött, melynek keretében Suhajda Szilárd azt tűzte ki célul, hogy pótlólagos oxigén használata és magashegyi teherhordók alkalmazása nélkül eléri bolygónk legmagasabb pontját, a 8848 méteres Mount Everest csúcsát. Magyar állampolgárnak ez korábban még nem sikerült.

Csúcsmászó körére május 20-ról 21-re virradó éjjel indult el. GPS nyomkövetője nepáli idő szerint május 24-én 19.30-kor jelzett, 8795 méterről érkezett. Ez az úgynevezett Hillary-lépcső magassága. A csúcs innen mindössze 53 méter szintkülönbségre, a mászó addigi mozgása alapján körülbelül másfél órányi mászásra van. Ez volt az utolsó lokáció, a jeladó több pozíciót nem küldött. A műholdas jeladója alapján a legnagyobb elért magassága 8795 méter volt.

Az őt észlelő csapat elmondta, ruházata alapján egyértelműen beazonosítható volt. Amikor elhaladtak mellette életjeleket mutatott, de fagyási sérülések nyomai és a magashegyi agyödéma jelei látszottak rajta.