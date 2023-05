– Kellett a szerencse. Nekem ott, hétfőn volt. Csere, duplázás és minden összeállt, jó játékkal, 3 millió 950 ezer forinttal valóban szerencsésnek érezhetem magamat, magunkat. Éppen lakást cseréltünk, egy kertesház felújítása van folyamatban, ehhez kell minden forint - avatott be a terveibe Hajni. Természetesen lesz a kisfiának konzol is, ahogy azt megígérte az anyuka.

Eddig is része volt az életüknek az adományozás, most is azt tervezi, hogy fia iskolájának, az osztályközösségnek ajánl fel anyagi segítséget fejlesztő játékokra, eszközökre.