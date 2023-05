A szervezők számos érdekességgel várták az érdeklődőket, a majális hangulatáról elsőként a Mediterrán zenekar gondoskodott, amelynek tagjai a régebbi idők és napjaink zenéjével is szórakoztatták több alkalommal is a szép számú látogatót. Gyermekműsorral fellépett Pepe manó, aki a dalokkal és különleges humorával alaposan lekötötte a legkisebbek figyelmét. A délután, illetve az est folyamán ugyancsak fellépett Mc Hawer és Tekknő, valamint Sipos F. Tamás. A gasztronómiai kínálat egy része is a korabeli majálisok időszakát idézte, egyebek mellett sült kolbászból és csapolt sörből, de persze egyéb ínyencségekből is választhattak az érdeklődők.