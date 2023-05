Herczegné Számel Annamária, a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetője elmondta: a Miniszterelnökség munkatársai kétévente tartanak vármegyejárásokat. 2021-ben is megfordultak a térségben, akkor Békéscsabán, Gyulán, Szarvason és Mezőkovácsházán találkoztak a civil szervezetek vezetőivel. Most kedden Sarkadon és Mezőberényben, szerdán pedig Békéscsabán és Gyomaendrődön voltak tájékoztatók. Fontosnak nevezte ezen alkalmak kapcsán, hogy helybe viszik az információkat, és hogy a szakemberek kíváncsiak a problémákra, azokra igyekeznek megoldásokat is javasolni a rendezvényeken.

A Miniszterelnökség főosztályvezetője, dr. Kecskés Péter megerősítette, hogy két éve indították útnak a vármegyejárásokat. A szerdai, békéscsabai esemény volt a 81. kerekasztal-beszélgetés a sorban. Lényegesnek mondta, hogy ne csak a megyeszékhelyeken tartsanak előadásokat.

Az eseményeken a slágertéma általában az, hogy milyen források állnak a civil szervezetek rendelkezésére. Kiemelte: amíg 2014-ben országosan összesen 3,4 milliárd forintra pályázhattak a Nemzeti Együttműködési Alap keretében a civil szervezetek, addig idén ez az összeg több mint 11 milliárd forintot tett ki, és jövőre további 25 százalékkal emelkedhet a keretösszeg. Mindez azt jelenti, hogy tíz év alatt megnégyszereződik a rendelkezésre álló forrás.

Hozzátette, ebben az évben ugyancsak számíthatnak majd a Falusi Civil Alapban és a Városi Civil Alapban elérhető támogatásokra az alapítványok, egyesületek. Aláhúzta azt is: érdemes a civil szervezeteknek több lábon állniuk. Azaz az állami pályázatokon kívül is keresni lehetőségeket.

Fotó: Für Henrik

Az szintén rendszeresen középpontba kerül a találkozókon, hogy a fiatalokat hogyan lehet és miként érdemes bevonni a civil szervezeti életbe. A középiskolásokat is igyekeznek megismertetni azzal, hogy mit jelentenek a civil szervezetek, erre egy különleges társasjátékot dolgoztak ki. A forprofit és nonprofit szektor együttműködése szintén rendszeresen ad témát a rendezvényeken. Kiemelte: a civil közösségi szolgáltató központok fontos munkát végeznek, tanácsokat adnak.

A rendezvényen a Miniszterelnökég jogi referense, dr. Kisida Tamás több közelgő határidőre hívta fel a civil szervezetek vezetőinek figyelmét. Ezek közül megemlítette, hogy május 22-éig rendelkezhetnek az adófizetők a személyi jövedelemadó 1 százalékáról. A Nemzeti Együttműködési Alap keretében pedig az újabb, immár 2024-es pályázatok október elejétől rajtolnak, az aktualitásokról előtte, szeptember végén tartanak majd fórumot Békéscsabán.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte a kerekasztal-beszélgetéssel kapcsolatban, hogy azon fontos információk hangzanak el, a szakemberek a két nap alatt Békés vármegyében mintegy hetven civil szervezet vezetőivel találkoznak. Hangsúlyozta: a civil szervezeteknek nem elég jól működniük, láthatóan is kell végezniük a munkát. Megemlítette: Közösség díjat hívott életre, hogy elismerhesse a választókerületében működő civil szervezeteket a helyiek szavazatai alapján. Az elmúlt években csaknem 200 civil szervezetre 7-8 ezer voks érkezett.