Bár a vasárnap esti gyertyagyújtást 20 órára hirdették meg, már 19 óra után érkeztek azok, akik le szerették volna róni tiszteletüket a nagyszerű személyiség emléke előtt. Eljöttek egykori osztálytársak, tanárok, számos közéleti személyiség, diákok, Szilárd tisztelői, békéscsabai emberek, akik szerették volna ilyen módon is kifejezni együttérzésüket. Az eseményen ott volt a hegymászó édesapja, Suhajda Tibor is. „Ha igaz is, ami lehetetlennel ér fel, bennem mindig élsz, idézve a képeslapod hátulján írt záró üzenetedet: »Apa! Vigyázz az egészségedre és tudd: nagyon szeretlek! Szilárd« – köszönöm, és ez cseng állandóan a fejemben...” – írta korábban Suhajda Tibor bejegyzésében.

A sor hosszú időn át a Belvárosi iskolától egészen a Lepény Pál utcáig tartott, és még este 9 óra után is sokan vártak arra, hogy meggyújtsák a megemlékezés gyertyáját az iskolában Szilárd fényképe és egykori osztályának érettségi tablója előtt.