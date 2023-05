– Azt tapasztalom, hogy az alkotói képzelet mítoszalkotó is lehet. Meseszerű akkor is, ha témája eredetileg messze esik a mese világától. Legtöbbször nem is a mesemotívumból indul ki, hanem inkább beleesik abba. Az ember akkor ír mesét, ha ráhangolódik a lelke – nyilatkozta Verasztó Antal.

– Ha az embernek szerencséje van – s miért ne lenne – ilyenkor gyermeki maszatossághoz illő mesék születnek a tolla nyomán. Amit azután mesebeli szereplők népesítenek be és a meseíró mindegyik mesében valamifél igazságot, vagy tanulságot igyekszik elrejteni.

Miért is szeretjük a meséket? – mert a népmesei ihletésű világban, ahol a jó és a rossz harca örökké ott van, a mesehős az egyes ember, soha nincs magára hagyva és a rossznak nincs esélye győzedelmeskedni.

– Az én meséimet nem csak jó gyerekek olvashatják, hanem olyanok is, akik a meséktől akarnak jók lenni. Az én meséimben nincsenek vadlibát termő fák, sem gonosz szellemek. Reményeim szerint a Manó ül a teknőben című mesekönyv segíthet az olvasónak a mesék ösvényére lépni – tette hozzá bizakodva az író, akinek a novelláiban, nyomokban megjelenik a lírai hangulat korábbról is.