„A bő hét évtized nem múlt el nyomtalanul. Dr. Pásztor Gyula ügyvéd, parlamenti és önkormányzati képviselő, alpolgármester, emellett férj, édesapa, nagyapa tartalmas életútnak ért a végére, aktív éveket hagyott maga mögött. Éveket, amelyek őrzik a névjegyét, hiszen ahol megfordult, ott nem tétlenkedett. Tudását, szakmai- és élettapasztalatát a köz javára fordította, szívét, lelkét beleadta minden tevékenységébe. Szolgálta népét, szűkebb és tágabb közösségét. Békés város önkormányzata saját halottjának tekinti, hiszen teljes odaadással tevékenykedett a városért, nagyban hozzájárult fejlődéséhez. Mint ahogy tette ezt országgyűlési képviselőként is az első ciklusban, ezért illőnek tartottam, hogy itt, az Ország Házában is fejet hajtsunk emléke előtt” – mondta Erdős Norbert, aki felidézte Pásztor Gyula életútját.

Dr. Pásztor Gyula

Forrás: MTI-archív

Mint kitért rá, Pásztor Gyula képviselői munkája során mindig szem előtt tartotta szűkebb pátrája érdekeit, Békés városért, lakosaiért dolgozott. Szívén viselte a békési polgárok sorsát, boldogulását, de ugyanolyan elszántsággal küzdött az ottani gazdák érdekeiért is. Tevékenyen részt vett a kárpótlási törvények, így a különösen a termőföldet érintő kárpótlási jogszabályok kidolgozásában. Képviselői munkájának eredményeként Békésen újraindulhatott a református egyházi oktatás, a Gimnázium épülete visszakerült az egyház kötelékébe, megkezdődött a kollégium épületének kivitelezése. A mezőgazdasági iskola közel 150 hektár tangazdasághoz jutott, mely azóta is az oktatást szolgálja. Neki is köszönhetően elkészült a városi sportcsarnok, az Élővíz-csatorna kikotrása, partvonalának megerősítése. Akkor még próbaüzemben, de működni kezdett a békési szennyvíztelep.

„Mindezekre nagyon és joggal volt büszke. Amikor pedig az országos politizálás véget ért számára, helyben, otthon folytatta tovább. Önkormányzati képviselőként, társadalmi megbízatású alpolgármesterként több cikluson át. Mai zsargonnal élve fáradhatatlanul lobbizott a különböző beruházásokért. Nem léteztek számára zárt ajtók, csak éppen csukottak” – fogalmazott Erdős Norbert.

