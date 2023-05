Nagyszénás ismertségét nem csak a fantasztikus fürdője öregbíti, hanem az a kiállítás és találkozó, amelyre évente érkeznek az autó- és motorsportban ismert csapatok, versenyzők. Ahogy az alpolgármester, Nagy Attiláné szombati köszöntőjében fogalmazott: lassan Márta János eseménye bekerül a versenynaptárakba.

Voltak, akik több száz kilométert utazva hozták el versenyautóikat, motorjaikat, hogy bemutatkozzanak egyénileg, csapattal. Benkő Antal a relikviákat gyűjtő kerekesszékes Márta Jánosnak minden segítséget megadva, maga is kiállítóként, szénásiként, jó barátként köszöntötte a szombati rendezvényre érkezőket, kiemelte, a már hagyományos éves kiállítás folyamatosan bővül.

– Autósporthoz kapcsolódó rendezvények tekintetében megyénk nincs az élmezőnyben,

ezért egy ilyen programot összehozni fantasztikus eredmény, érdem, szép cselekedet. Igyekeztünk mellé is állni és egyre bővülő sportautós bemutatót is szervezni azért, hogy kicsiny falunkba minél többeket csaljunk. A benzingőz szerelmeseinek idén is próbáltunk kedvezni ezzel a színvonalas rendezvénnyel – e szavakkal nyitotta meg a szombati programot.