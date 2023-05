Tanévzáró gálát tartottak a csabai mazsorettek

Tanévzáró gáláját tartotta kedden este a Békéscsabai Mazsorett Táncegyüttes a VOKE Vasutas Művelődési Házában. Az eseményen a 2015-ben alakult táncegyüttes vezetője és koreográfusa, Kurucz-Papp Ildikó, okleveles moderntánc- és mazsorettoktató köszöntötte a jelenlévőket. A rövid köszöntő után a táncosok rögtön színpadra is léptek, és bemutatták a közönségnek, milyen új műsorszámokat, illetve koreográfiát sajátítottak el ebben a tanévben.

Ezer négyzetméteren égett az aljnövényzet Békéscsabán

Kigyulladt az aljnövényzet vasárnap egy üresen álló telken Békéscsaba közelében, a Nagyrét tanyán. A helyi hivatásos tűzoltók az 1000 négyzetméteren égő vegetációt két vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották, majd a területet átvizsgálták. Az eset során senki sem sérült meg, anyagi kár sem keletkezett.

Előkerült a láncfűrész, miután kerítésre dőlt egy nagy fűzfa

Kerítésre dőlt egy nagyméretű fűzfa hétfőn Békéscsabán, a Búzavirág utcában. A helyi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész és létra segítségével az eldőlt növényzetet feldarabolták, majd kézi erővel eltávolították. Az eset során senki sem sérült meg.

Kórházi vezetékre és épületre szakadt a faág

Elektromos vezetékre és épületre szakadt egy nagyméretű faág kedden délután Békéscsabán, a kórház területén. A helyi hivatásos tűzoltók a vezeték feszültségmentesítését követően a lehasadt ágat egy emelőkosaras jármű és motoros láncfűrész segítségével eltávolították, majd a területet megtisztították. Az eset során senki sem sérült meg.

Közel négyszáz alkotás érkezett a Magyarok Kenyere rajzpályázatra Békésben

Békés vármegyei óvodások, általános iskolások számára írt ki a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programhoz kötődően rajzpályázatot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés Vármegyei Igazgatósága. Kozsuch Kornél, a NAK Békés vármegyei elnöke elmondta, nagyon sok településről – városokból és falvakból egyaránt – érkeztek be rajzok az agrárkamarához. – Az aktivitásnak köszönhetően közel négyszáz alkotás közül választja ki a legjobbakat a zsűri a közeljövőben, aztán pedig június közepén megtartjuk az eredményhirdetést – hangsúlyozta Kozsuch Kornél. – A szülők, pedagógusok is sokat tettek azért, hogy minél több gyermek tudjon az idén a 13. évébe lépett Magyarok Kenyere programról, a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogásáról. Az egész éven átívelő programban hazánk teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteknek határainkon innen, de a határainkon túl is.

Vadászok adományából bővült a csabai gyermekosztály

Három új, felnőtt méretű elektromos ággyal bővült a Dr. Réthy Pál Tagkórház gyermekosztálya abból az 1,1 millió forintos adományból, amit Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft.-től kapott. Az adományozó oklevelet kedden adták át az osztályon. Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője az átadón elmondta, a 2022-es Országos Jótékonysági Vadászat egyik adományát adják át a Dr. Réthy Pál Tagkórház gyermekosztályának. Hozzátette, immár negyedik alkalommal érkeznek ilyen céllal erre az osztályra, és idén 1,1 millió forintot tudtak magukkal hozni. Ebből az összegből három darab elektromos gyermekágyat vásárolt magának a részleg. Az ügyvezető hangsúlyozta, minden alkalommal, amikor adományoznak, a gyermekosztály szakszemélyzete határozza meg azt, hogy a felajánlott összegből milyen eszközöket szereznek be.

Az orvosi rendelőben várta a rendőröket a betörő

Azt jelentette szombaton egy vagyonvédelmi cég diszpécsere a rendőröknek, hogy az egyik békéscsabai orvosi rendelőből riasztást kaptak. Kimentek és azt látták, hogy hogy az épület bejárati ajtajának üvegét, valamint két ablakát betörték, és egy férfi bent ül a váróteremben. A rendőrök a 37 éves férfit előállították és rongálás miatt büntetőeljárást indítottak ellene.

Átalakult az ügyelet, megszűnik a csabai cég

Átalakult Békés vármegyében, így Békéscsabán is május 1-jével az orvosi ügyeleti rendszer, a feladatot azóta az Országos Mentőszolgálat végzi – ez is szóba került a minap Békéscsabán, a városi közgyűlés ülésén. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy eddig a feladatot a város tulajdonában lévő cég, a Csaba Ügyeleti Kft. látta el. A változással azonban megszűnt a feladata, ezért az ülésen úgy határoztak, hogy a céget is megszüntetik jogutód nélkül. Végelszámolónak pedig az eddigi ügyvezetőt, dr. Sonkoly Ivánt jelölték ki. A családügyi és népjóléti bizottság elnöke, dr. Csicsely Ilona elmondta, hogy a kft. eszközei a mentőkhöz, valamint az egészségügyi alapellátási intézményhez kerülnek, a két életmentő defibrillátort Mezőmegyeren és Gerlán helyezik el, ezzel is segítve a helyieket.