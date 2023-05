Elsőként a békési Fehér Viktóriát kerestük fel. A fiatalasszony két éve nevelőszülő, de a szakemberek már most példaértékűnek tartják, amit tesz. Saját, még kiskorú fia mellett jelenleg öt gyermek nevelkedik nála, a legnagyobb lány harmadikos, két gyermek óvodás, ketten pedig még nem töltötték be a harmadik évüket.

– Több nevelőszülő ismerősöm is él Békésen. Van egy saját fiam, és nagyon szeretem a gyerekeket. Vágytam rá, hogy Robikának testvérei is szülessenek, de sajnos nem jött össze. Keresztanyukám több mint húsz éve nevelőszülő, így beleláttam a hivatásba, és többek között ennek hatására is döntöttem úgy a párommal, hogy mi is belevágunk – elevenítette fel a kezdeteket. – Nagyon fontos volt, hogy most 13 éves nagyfiam is örült annak, hogy lesznek testvérei, és a kezdetektől nagyon jó a kapcsolata a hozzánk érkezőkkel.

Mindegyikük várva várt gyermek

Viki elárulta, hogy az elmúlt két évben nyolc gyermek fordult meg náluk, közülük hárman visszakerültek vérszerinti családjukhoz hármat hazagondoztak, így jelenleg öten élnek náluk.

– Mindegyikük várva várt gyermek, és a legnagyobb szeretettel fogadom őket – mesélt arról, hogy miként készül a kicsik jöttére. – Valaki megtörten, megszeppenve, sírva érkezik, de mindannyian gyorsan feloldódnak. Sokat beszélgetünk, és teljesen olyanok lesznek, mint a többi gyermek, rosszalkodnak, hangos szájúak, de mi is azok vagyunk. A hétköznapokon óvodába, iskolába járnak, a hétvégén pedig próbálunk minél több programot szervezni, hogy együtt legyen a család. A fiammal és a férjemmel korábban is nagy utazók voltunk, és most is szívesen és gyakran kirándulunk.

Viki a teljesség igénye nélkül elmondta, jártak már a Szent Ágota táborokban Zánkán vagy Zalaszabarban, nagyon szeretik Egert, de például olyan közeli helyekre is örömmel mennek, mint Póstelek vagy Szabadkígyós.

Az anyuka azt is elárulta, hogy nagyon jó gyermeke van, és Robi is nagyon szeretett volna testvért, testvéreket.

– Nagy család vagyunk, sok unokatestvérrel, de ők nem nálunk élnek. Robi nagyon sokat segít a hozzánk érkező kicsiknek, és a rosszalkodásban is támogatja őket – mosolyodott el Viki.

Arra a felvetésünkre, hogy mennyire lehet felkészülni arra, hogy a gyermekek egy idő után elhagyják őket, elmondta, erre nem lehet felkészülni, de aki eldönti, hogy nevelőszülő lesz, annak tisztában kell lennie azzal, hogy előbb-utóbb eljön ez az idő.



– Nekünk az a feladatunk, hogy szeretettel, odaadással fogadjuk és neveljük őket, tegyük lehetővé, hogy hazakerüljenek.

Nem könnyű az elválás, de mégis öröm, hogy ha visszakerülhetnek vér szerinti családjukhoz – tette hozzá Viki, aki két munkahelyet adott fel, hogy nevelőszülő lehessen.

Lesik minden kívánságukat

Következő utunk Körösladányba, Somosi Juliannához vezetett, aki már tizenhét éve nevelőszülő.

– Akkoriban itthon voltam a saját gyermekeimmel gyesen, és úgy gondoltam, – mivel imádom a kicsiket – hogy jó lenne még több gyerek – emlékezett a kezdetekre Julika. – Három saját gyermekem azóta felnőtt, mindig szeretettel fogadták a hozzánk érkezőket, testvérként szerették őket. Az iskolában is mindig elmesélték, hogy ők hatan, nyolcan, mikor hányan testvérek.

Julika kérdésünkre elmondta, hogy az évek során tizenkét gyermek fordult meg náluk, most hatan élnek itt, köztük egy látogatásunk idején háromhetes kislány, akit rajongással vártak, és mióta hazavitték, mindenki őt imádja. A hat gyermekből hárman testvérek, előbb a legnagyobb kislány, majd öccse, és a kishúguk került hozzájuk.

A nevelőszülő elmondta, a gyerekek beilleszkedése mindig könnyen ment, szeretettel, türelemmel fogadták őket, lesték mindig kívánságukat, például, hogy mit szeretnének enni, valami finomság mindig került az asztalra.

Julika nem titkolta, hogy az elengedéshez nem lehet hozzászokni.

Éppen most is van egy 18 éves fiú, aki nagykorúnként úgy döntött, önálló életet kezd, el fog menni, és kicsit megszakad érte a szíve.

A család napirendje jól kialakult, mindenki tudja a feladatát. Fél hétkor kelnek, majd mosakodás, öltözés, reggeli, utána irány az óvoda és az iskola. Az anyuka délben megy a legkisebb gyerkőcért, majd délután sorra érkeznek a többiek. Átnézik a táskát, a házit, majd társasjátékoznak. Este pedig mindenkinek egy-egy jó éjt puszival kíván jó éjszakát, ez sosem maradhat el.

Fehér Viktória is a legnagyobb szeretettel fogadja a hozzájuk érkező gyerekeket

Fotó: Bencsik Ádám

„Mi mindent is ünneplünk”

– Emellett pedig mi mindent is ünneplünk. Névnapot, születésnapot, szalonnát sütünk, sétálunk a gáton. Édesanyám itt lakik a városban, őt is gyakran meglátogatjuk – tette hozzá.

Mint elmondta, a gyermekek borzasztóan bújósak és figyelmesek. Julika éppen látogatásunk napján ünnepelte a születésnapját, és a gyerekek készültek egy kis összeesküvéssel, már reggel, még pizsamában boldog születésnapot kívántak anyukának egy kis verssel és műsorral.



– Mindig anyuka vagyok, így is tekintenek rám, így hívnak. Ezt mások is észrevették, jó értelemben „megszólják”, hogy milyen szépen mondják, hogy anyuka.

Félezer gyermekről gondoskodik a szolgáltató Békésben

– Olyan gyermekek kerülnek hozzánk, akiknek a neveltetése nem megoldható a saját, vér szerinti családjukban. Miután kiemelték őket onnan, igyekszünk a számukra lehető legjobb nevelőszülős családba elhelyezni őket – nyilatkozta megkeresésünkre Bulla Erika. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató területi igazgatója elmondta, minden gyermek esetében arra törekednek hogy nevelőszülői családba kerüljenek, ha valamilyen ok miatt nem ez a gyermek szükséglete vagy érdeke, akkor lakásotthonban helyezik el.

Kérdésünkre a szakember elmondta, a kiemelésnek számtalan oka lehet, amelyek között szerepel, hogy a család valamilyen okból nem tudja biztosítani a neveltetésüket, bántalmazás történik, a gyermekekről nem tudnak gondoskodni, és elhanyagolás is előfordulhat.

– Nagyon sok ok állhat a háttérben, ami miatt traumatizálódnak a gyermekek már a családon belül – fogalmazott, majd hozzátette, emellett maga a kiemelés is traumát okoz ezeknek a gyermekeknek.

Arra a kérdésünkre, hogy miként történik a családból történő kiemelés, kifejtette, az alapellátás jelzőrendszerén keresztül érkezik jelzés a gyámhivatal vagy más hatóság felé, hogy a gyermekek veszélyeztetett helyzetbe kerültek, és a családban nem gondozhatók tovább. Ha ez bebizonyosodik, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat keresi meg a szolgáltatót, hogy tudnák-e fogadni a gyermeket, gyermekeket. Ezután keres a Szent Ágota számukra nevelőszülői családot. A szakember nagyon fontosnak nevezte, hogy nem a nevelőszülők számára keresnek gyermekeket, hanem a kapott információk alapján vizsgálják, melyik család lehet a legoptimálisabb számukra.

Számos feltételnek kell megfelelni

Bulla Erika elmondta, nevelőszülő az lehet, aki miután elhatározza ezt, a családjával leegyezteti, meghozza a végleges döntést, majd jelentkezik hozzájuk.

– Ezután megnézzük, hogy a jelentkező minden feltételnek megfelel-e. Az érintetteknek legalább 24 évesnek, magyar állampolgárnak és erkölcsileg fedhetetlennek kell lenniük – sorolta. – Valamint legalább 8 általános iskolai végzettséggel kell rendelkezniük mert fontos, hogy a nevelőszülők a tanulásban segíteni tudják a gyermekeket. Ha ezeknek a feltételeknek megfelelnek, akkor még számos komoly és összetett alkalmassági vizsgálatokon kell túlesniük. A jelentkezők több szűrésen mennek keresztül, van pszichológiai alkalmassági- és orvosi vizsgálat, valamint vizsgálják azt is, hogy a környezet megfelelő-e a gyermek számára. Ha minden feltételnek megfelel, 60 órás képzésen kell részt vennie.

A területi igazgató kifejtette, nagyon vegyes, hogy kik vállalják a feladatot.

– Nem örökbefogadó szülőket keresünk, hanem nevelőszülőket, akik átmenetileg gondoskodnak a gyermekekről. Ezt mindig előre tisztázzuk. Összességében talán többen vannak olyanok, akik nevelnek vagy már neveltek gyerekeket, és például a saját fiaik vagy lányaik már kirepültek – fogalmazott a szakember.

Bulla Erika kitért arra, hogy a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 2020 júliusa óta van jelen a vármegyében. Égiszük alá 115 nevelőszülő, illetve három gyulai lakásotthon tartozik, összesen közel ötszáz gyermekről és fiatalról gondoskodnak Békésben. Köztük akadnak újszülöttek, és vannak, akik már főiskolára vagy egyetemre járnak.



Bulla Erika

Fotó: Bencsik Ádám

– Sajnos folyamatosak a megkeresések, miközben a nevelőszülők száma csak lassan növekszik – tette hozzá.

Kérdésünkre elmondta, a nevelőszülőknél eltöltött átmeneti időszakot követően a gyermekek sorsa két irányban folytatódik, ha rendeződnek a körülmények visszakerülnek a családba, vagy örökbe fogadhatóvá válnak. Előfordul azonban, hogy egészen kicsit koruktól nevelkednek nevelőszülőknél, és ott lesznek felnőttek, majd utógondozói ellátásba kerülnek.

