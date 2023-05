Újabb támogatás kap a békéscsabai fürdő

Újabb kormányzati támogatást kap az Árpád fürdő. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte, a kormány továbbra is segíti a megemelkedett energiaárak miatt nehéz helyzetben lévő uszodákat. Ezek közé tartozik a békéscsabai fürdő is, amely a tavaly év végi és az idei első negyedévi támogatás után újabb kormányzati forráshoz jut: a második és harmadik negyedévi működési költségeihez a Honvédelmi Minisztérium csaknem 13 millió forinttal járul hozzá; segítve a fürdőben működő egyesületek sportolóit, valamint a strand vendégeit.

Interaktív előadást tartott a természetfotós

Interaktív előadást tartott a Madarak és Fák Napja alkalmából Bere Gyula a jaminai könyvtárban szerdán. Az amatőr természetfotós olyan madárfajokat mutatott be az Erzsébethelyi iskola másodikosainak, amelyekkel itt, a közelben is „találkozhatnak”. Bemutatta a tápláléklánc csúcsán álló barna réti héját, a búbosvöcsökről „nászruhában” készült fotót mutatott. Mesélt a gulipánokról, a legpompásabb hazai tollasokként emlegetett gyurgyalagokról, a jégmadarakról, a kakukkokról, kanalas gémekről, vörösbegyekről is. A fotós előadása végén megmutatta a binokuláris távcsövet, a spektívet, a teleobjektívet is; beszélt a természetjárás szépségeiről és a kullancsok elleni védekezésről.

Átadták a Barát Tünde-díjakat

Átadták a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium ballagási ünnepségén a Barát Tünde-díjakat és a különdíjakat.

Az elismerést a tavaly elhunyt pedagógus családja alapította a középiskola együttműködésével. A cél az, hogy Barát Tünde hivatását és munkáját folytatva esélyt adjanak arra, hogy minél több fiatal bontakoztathassa ki tehetségét a média és a filmkészítés területén. Az andrássys diákoknak szóló pályázat minden évben október 6. és április 6. között zajlik, az aktuális téma pedig mindig kapcsolódik a tanárnő életéhez, hitvallásához – ennek alapján az idei a hála volt.

A díj odaítéléséről egy tizenegy tagot számláló zsűri döntött. A pályázatra 19 alkotás érkezett a két kategóriában, a bírálók úgy határoztak, hogy mindkettőben egy-egy különdíjat ugyancsak kiosztanak. Média kategóriában Barát Tünde-díjat érdemelt ki Ricci Elena, különdíjat kapott Kovács Eszter; mozgókép kategóriában pedig a Barát Tünde-díjat Nagy Dóra vehette át, különdíjas lett Szelekovszky Zalán.

Különdíjat kapott a Hatvanezer Fa Egyesület

A Virtuális Erőmű Program különdíját kapta meg a Hatvanezer Fa Egyesület; a rangos elismerést május elején adták át a parlamentben. A különdíjjal az egyesület 2022-es évben, aktivistákkal végzett tevékenységét ismerték el és gondolták példamutatónak. Az egyesület alelnöke, Poliák Pál úgy fogalmazott, civil szervezetként büszkék arra, hogy ezzel a hihetetlenül tettre kész tagsággal megkapták az elismerést. A három és fél éve létrehozott Hatvanezer Fa Mozgalom töretlenül teszi a dolgát.

Kerekasztal-beszélgetést tartottak a civilek

Civil szervezetek számára tartottak kerekasztal-beszélgetést szerdán Békéscsabán. A Miniszterelnökség főosztályvezetője, dr. Kecskés Péter kiemelte, két éve indították útnak a vármegyejárásokat, ez a 81. kerekasztal-beszélgetés. Hangsúlyozta: amíg 2014-ben országosan összesen 3,4 milliárd forintra pályázhattak a Nemzeti Együttműködési Alap keretében a civil szervezetek, addig idén ez az összeg több mint 11 milliárd forintot tett ki, és jövőre további 25 százalékkal emelkedhet a keret. Hozzáfűzte, idén is számíthatnak majd a Falusi Civil Alapban és a Városi Civil Alapban elérhető támogatásokra a szervezetek. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő hangsúlyozta: nem elég jól működniük, láthatóan is kell végezniük a munkát. Megemlítette: Közösség díjat hívott életre, hogy elismerhesse a választókerületében működő civil szervezeteket a helyiek szavazatai alapján. Az elmúlt években csaknem 200 civil szervezetre 7-8 ezer voks érkezett.

Takarják a kereszteződéseket a fák, a bokrok

Néhány lakos panasszal élt: Békéscsaba több pontján bokrok, sövények, fák takarják a megfelelő kilátást egy-egy kereszteződésben. Ha az autós nem kellő óvatossággal közelít, balesetveszély alakulhat ki.

Balla Ferenc a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője kifejtette, a városüzemeltetési osztály adja ki számukra a megrendeléseket a fás szárú növények gallyazására. Olykor közlekedési lámpát, jelzőtáblát is ki kell szabadítaniuk. Jelenleg is több helyszínen dolgoznak, alvállalkozóik is tevékenykednek városszerte. Odafigyelnek arra, hogy a lombkorona megmaradjon, esztétikusan vágják le a belógó növényrészeket. Egyeztetnek szakértővel, illetve a főkertésszel is, ha kell. Hozzáfűzte, a lakossági bejelentéseket a városüzemeltetési osztály illetékeseinek kell címezni, akik megvizsgálják jogos-e az észrevétel.

Első helyezést értek el a néptáncosok

Első helyezést ért el a VI. Országos Néptánc Kamaraverseny döntőjében a Hétpróbás Néptánciskola Rábai Kamara csoportja, amely nem mellesleg Békés vármegyéből egyedüliként jutott be a nemrég Nyíregyházán rendezett fináléba. Ale Virág a dél-alföldi táncokban nyújtott szólótáncosi teljesítményéért különdíjat érdemelt ki. A zsűri a fiatalok felkészítőit, dr. Mlinár-Kőrösi Katalint és Vaszkó Jánost pedig pedagógiai különdíjban részesítette a dél-alföldi táncok hiteles színpadra viteléért – ismertette Vaszkó János, a Hétpróbás Néptánciskola intézményvezetője.

Két időpont is lesz a lomtalanításra

Két júniusi szombaton tartanak lomtalanítást Békéscsabán: az első körzetben 3-án, a másodikban pedig 10-én. A szemétszállító cégnél azt kérték, csak akkora holmikat tegyenek ki a lakók, amekkorákat munkatársaik kézi erővel meg tudnak emelni, be tudnak helyezni a kukásautókba. Az első részbe tartozik Jamina, a Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gerla, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, valamint a Szója és a Meteor utca; a másodikba pedig a belváros, az I., a II., a III., a IV., a VI. kerület, Vandhát, a Béke-kertek, a Keleti-kertek, a Borjúréti-kertek és a Kastélyszőlők. Ki lehet pakolni bútorokat, fából készült tárgyakat, textileket, ágyneműket, matracokat, szőnyegeket, gyerekjátékokat, de nem visznek el elektromos háztartási eszközöket, gumiabroncsokat, építési törmeléket, illetve kommunális, sárga kukákba való és zöldhulladékot.