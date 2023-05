Újabb utórengés pattant ki

Kedden este, 4,1-es magnitúdóval, helyi idő szerint 18:15-kor újabb utórengés pattant ki Romániában, amit Békéscsabán is többen éreztek – írta a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. A földrengés epicentruma ismét Aradtól 12-14 kilométerre volt. Az obszervatóriumba több bejelentés is érkezett Békéscsabáról, a katasztrófavédelemhez viszont nem jelentettek károkat.

Rendkívüli megyegyűlést tartottak

Rendkívüli megyegyűlést tartottak Békéscsabán kedden este. Napirendre került, hogy mely négy- és ötszámjegyű, állami tulajdonban lévő közutak újulhatnak meg a következő években a TOP Plusz program keretében. Zalai Mihály, a vármegye közgyűlésének elnöke elmondta, hogy összesen több mint 8,6 milliárd forintot fordíthatnak a térségben a mellékutak korszerűsítésére. Elismerte, hogy csak a jogos igények töredékét lehet most kielégíteni. Azok a legkritikusabb szakaszok kerültek fel a listára, amelyek lehetővé teszik, hogy a helyiek otthonaikból eljuthassanak a munkahelyeikre. Összesen tizenkét szakaszról és összesen 24,5 kilométerről van szó a jelenlegi tervek szerint. Szarvason rendbe tesznek 795; Mezőberény és Bélmegyer között 1005; Csanádapáca és Csabaszabadi között 4116; Gyomaendrődön 662; Sarkad és az országhatár között 3362; a kötegyáni bekötőúton 199; Csanádapáca és Kaszaper között 1680; Kaszaperen 1180; Gyomaendrőd és Kondoros között 5351, 4250 és 852; valamint Nagygyanté és Zsadány között 1000 métert.

Fiatalok lopták el a Jézus-szobrot

Tavaly karácsonykor Békéscsabán, a főtérről öt fiatal ellopta a kis Jézust ábrázoló szobrot. A közterület-felügyeleti csoport vezetője tavaly december 27-én tett bejelentést arról, hogy a főtéren felállított ünnepi dekorációról ellopták a szobrot. A bábu darabjait a Széchenyi ligetben találták meg. A nyomozás során kiderült, hogy a bűncselekményt egy ötfős társaság tagjai követték el. A városban egy sörözőben szórakoztak, majd odamentek a dekorációhoz, kivették belőle a kis Jézust, amit a ligetben a földre dobtak, fociztak vele, így összetört. Mindannyian megbánták, amit tettek, a 17 éves fiúk vállalták, hogy megtérítik a kárt. A békéscsabai kapitányságon a rendőrök a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték és az eljárás iratait hétfőn továbbították az ügyészségre.

Évértékelőt tartott a MTESZ

Kedden tartotta évértékelő ülését a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Békés Megyei Egyesülete. A tanácskozásokat követően délután, egy pályázatnak köszönhetően előadásokat is tartottak a Békéscsabán, a Civil Szervezetek Szövetségének székházában, ahol bemutatták Boldog Gusztáv új természetfilmjét is. Gólya Pál igazgató elmondta, megtartották a Békés Megye Műszaki Haladásáért Alap Alapítvány kuratóriumi ülését is, ahol elfogadták a 2022-es évi beszámolót. Ezután a MTESZ Békés Megyei Egyesületének mérlegbeszámolójáról tartottak tájékoztatást, amit a taggyűlés szintén elfogadott. Megválasztották az új plénumot, emellett nyolc új taggal is bővült az egyesület.

Bemutatták a Szabadság, szerelem – Petőfi 200 produkciót

Országjáró körútjának harmadik állomásaként Békéscsabára, a Csabagyöngye Kulturális Központba érkezett kedden a Szabadság, szerelem – Petőfi 200 című produkció. A költőt Zámbori Soma, Szendrey Júliát pedig Bánovits Vivianne alakította, az előadás narrátoraként Szabó Sebestyén László lépett színpadra. A The Biebers az 1848 című költeményt gondolta újra; ennek kapcsán Puskás-Dallos Péter kiemelte, a ’80-as éveket idéző szintitémákkal, izgalmas vokálharmóniával, egyedi összképpel öntötték dalba a verset. Egy nagy misszió részesei lettek, megmutatják, hogyan kapcsolódik a kortárs popzene a költészethez.

A baptisták átveszik az iskolaépületet is

Ingyenesen a baptisták tulajdonába kerül a Békéscsabai Baptista Általános Iskolának otthont adó Szent László utcai ingatlan – derült ki a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén. Szarvas Péter polgármester sajtótájékoztatón elmondta: jogszabály alapján az egyházak, mint fenntartók bejelenthetik azt, hogy térítésmentesen megszereznék az adott intézmény épületének tulajdonjogát; és ezt megtette a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a Szent László utcai általános iskola vonatkozásában. Kiemelte, hogy a jogszabály szerint csak köznevelési célra lehet használni az ingatlant, tehát amennyiben ott megszűnik a nevelési-oktatási feladat ellátása, akkor a tulajdonjog visszaszáll a városra.

Színpadra viszik az Égig érő fát

Benedek Elek: Az Égig érő fa című meséjét viszi színpadra a Békéscsabai Jókai Színház. A darabot már Szentesen bemutatta a társulat, most viszont a békéscsabai közönség előtt is feltárul a mesevilág. Az előadást Herczeg T. Tamás rendezi, a főszerepben Gulácsi Rékát és Bartus Botondot láthatja a közönség. Herczeg T. Tamás rendező kedden, a darab békéscsabai bemutatóján elmondta, a mese drámaként elevenedik meg a színpadon dialógusokkal. Az Égig érő fa egy olyan fejlődéstörténetet mutat be, ami tulajdonképpen egy életút bejárása, a fa is ennek az útnak a lépéseit szimbolizálja.

Öt szépkorú szervezett osztálytalálkozót

A békéscsabai Rózsa Ferenc Fiúgimnáziumba jártak, 1954-ben érettségiztek azok a 87-88 évesek, akik az ötvenéves találkozójukon döntöttek úgy, hogy minden esztendőben összejönnek. Ez a Covid miatt ez utoljára csak 2019-ben sikerült, a napokban viszont megtartották 69 éves érettségi találkozójukat. A 30 fős osztályból még öten élnek, négyen mentek el régi iskolájukba, tantermükbe, hogy beszélgessenek, sztorizgassanak. Van köztük aktív egyetemi docens és egykoron ifiválogatott futballista is.

Tehetségkutató napot tartottak az akadémián

Hagyományos tehetségkutató napot tartottak kedden a Békéscsabai Röplabda Akadémia sportcsarnokában. A Belvárosi Általános Iskolából 26, az Erzsébethelyi Általános Iskola két tagintézményéből 27, míg a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Általános Iskolából 28 gyermek mutatta meg, hogy mennyire ügyesen kezeli a labdát. Az 1. és 2. évfolyamos diákok feladatai között kislabdadobás, labdavezetés szlalomban, helyből távolugrás, labdapassz falra szerepeltek – adta hírül a Beol.hu hírportál.