– 1968-tól dolgoztam három évet az akkori NDK-ban, majd hazatérve libáztam két évig – mesélte. – Pár évet ugorva, 1984-ben már éledezett a maszek világ, és fuvarozásra adtam a fejem. Egy, a seregből kimustrált, rozoga Csepelt vettem, azzal jártam körbe az építkezéseket Csabán, hogy fuvart szerezzek. Emlékszem, az első fuvarom homok volt.

Aztán IFA-ra, majd egy újabb típusú IFA-ra, Liazra váltott, 1994-ben mér Scania kamionnal dolgozott. Beszállt a nemzetközi fuvarozásba is.

– Az egyik szomszédomnak volt egy kis lakatos vállalkozása, ebben dolgoztam hat évig, mégpedig karbantartóként a kisebb téglagyárban. Nyugdíjasként kerti munkákat vállaltam, majd egy másik szomszédom, aki az ezen a helyen lévő cég egyik tulajdonosa volt, felvett ide raktárosnak. A tulajdonos ugyan változott, de én maradtam.

Jani bácsi kitért arra, rengeteget fejlődött a lakatos szakma, egyre korszerűbb gépek könnyítik meg a munkájukat, legyen szó lemez- és élhajlításról vagy fémdarabolásról, fűrészelésről, hengerelésről.

– A cég végezte egy másik vállalkozással a csabai piac acélszerkezeti munkáit, ott is dolgoztam – mesélte. Gyártunk korlátokat, tartályokat, no és ami a legközelebb áll a szívemhez csabaiként, kolbászhúskeverő berendezéseket is. Van, amibe csak 20 kiló hús fér bele egyszerre, ezt hívom óvodai gépnek, de a 80 kiló húst a fűszerekkel összedolgozó, de nem összetörő keverőgép már komoly kolbásztöltés segédeszköze. Azt szoktam mondani: jól érzem magam ebben a rozsdamentes világban.