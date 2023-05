Takács Péter igazgató elmondta, hogy a lakótelepen a gyereknapi program mindig egy héttel megelőzi a városi rendezvényt, pont azért, hogy ne legyen ütközés. Először 1991-ben, tehát több mint harminc éve szervezték meg az eseményt, amely immár hagyománnyá vált, sőt be is vált, mivel mindig igen látogatott; nemcsak a lakótelepről, de más városrészekből is vonzza családokat.

Fotó: Für Henrik

A Féja Géza teret palacsinták illata lengte be. Ugyanis a családsegítő és gyermekjóléti központ munkatársai a Lencsési Közösségi Házban reggeltől egészen délutánig összesen 800 palacsintát – lekvárosat és kakaósat – készítettek, amelyeket aztán ki is osztottak ingyenesen a gyermekek számára.

Fotó: Für Henrik

A kicsikre emellett ugrálóvár, arcfestés várt, de a KRESZ-parkban és a szabadtéri játszóházban ugyancsak megmutathatták ügyességüket. A színpadon is folyamatosan mentek a programok: bemutatkoztak az óvodások, a karatésok, a mazsorettesek, illetve zenés bábjátékkal és interaktív gyermekműsorral szintén készültek a szervezők.