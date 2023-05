Amikor a Gór Nagy Mária nevével fémjelzett színitanodába jártam, többen is voltak, akik megszerettették velem a verseket. Aztán eltelt jó pár év, és a 2010-es években, amikor sok problémám adódott, én is elkezdtem írogatni. Egyszer megkérdezték, hogy ezeket miért nem osztom meg másokkal, mivel kedvezőek voltak a visszajelzések – mondta Növényi Norbert, aki eddig csaknem 700 költeményt jegyez.

Előfordult, hogy egy nap hármat-négyet is ír, amikor jönnek az intuíciói. Ihletet ad számára akár egy szép táj, egy tárgy, egy jó mondat is.

Amikor a családtagjai nyugovóra térnek, főleg a filozofikus, az élet értelmét kereső gondolatok kerülnek nála előtérbe. De megesik, hogy út közben támad ötlete, ilyenkor igyekszik gyorsan a szavait diktafonra felvenni, majd azokat később papírra veti, és befejezi a költeményét. Úgy véli, jobb, ha például a fájdalmát, a dühét így fejezi ki.

Növényi Norbert esetében nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy 1980-ban, Moszkvában olimpiai bajnoki címet szerzett. Az egykori birkózó elmondta, nagyszerű érzés volt a dobogó legfelső fokán állni és onnan hallgatni a Himnuszt, hiszen hatéves kora óta arról álmodozott, azért edzett naponta hat-nyolc órákat. Minden sportág esetében – ez alól talán csak a futball kivétel – az olimpia a csúcs, csak négyévente rendezik meg, ott kell formában lenni testileg, lelkileg.

Nagy szívfájdalma, hogy Magyarország bojkottálta az 1984-es Los Angeles-i olimpiát, és hogy ezért nem vehetett részt a seregszemlén, mert szerinte azt is megnyerte volna.

Úgy véli, akkoriban jobb formában volt, mint Moszkvában, érettebb, rutinosabb versenyzővé is vált addigra. Például annak az amerikainak, aki később győzött, ő készítette az edzéstervet. Amikor megtudta, hogy a magyarok nem utaznak, úgy érezte, hogy kihúzták a talajt a lába alól, el is ment dolgozni, de közben azért a birkózást sem hagyta abba, más versenyeken munka mellett is sikeres volt.

Mint fogalmazott, kézenfekvő volt számára, hogy más sportágakban is igyekszik kipróbálni magát. A birkózás mellett kiegészítésként taekwondózni járt. Amikor viszont edző lett a Budapesti Spartacusnál, kick-bokszra váltott, mivel akkor volt szabadideje, amikor ők tréningeztek. Ebben a sportágban Európa- és világbajnoki címig vitte. Továbbra is úgy érezte, hogy formában van, így amikor bejött az MMA, abban szintén megmérette magát: világbajnok lett. A motiváció nem hagyott alább, és tíz éve, 56 évesen földharcban szerzett világbajnoki címet.

Büszke arra, hogy Arnold Schwarzeneggerrel szerepelt egy filmben, az 1988-as Vörös zsaruban.

Úgy emlékszik vissza, hogy a Terminátor jó fej volt, sőt a menedzsere azt mondta Növényi Norbertnek, hogy viszi őt is Hollywoodba, annyira megtetszett neki, készített róla egy portfóliót. Ebből aztán nem lett semmi, mert a menedzser nem sokkal később váratlanul elhunyt.

Kedveli a színészetet, hogy bármi lehet a színpadon, nem úgy, mint az életben. Viszont kihívás volt számára egy ideig, hogy a közönség ne a sportolót, hanem az eljátszott figurát lássa benne. Sokáig a sportolók is színészként, a színészek pedig sportolóként tekintettek rá. Úgy véli, a színpad olyan, mint egy verseny: nem lehet hibázni, szívvel-lélekkel ott kell lenni, és azt is megtanulta a küzdősportok alapján, hogy jobb adni, mint kapni.