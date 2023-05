Lukoviczky György egyéni vállalkozó az év Békés Megyei Kézműves Vállalkozója díjat vehette át. A központifűtés-, gázvezeték- és -készülék-, vízvezeték­szerelőmester 1969 és 1972 között tanult Békéscsabán, a későbbi években tett mestervizsgákat. 1979 óta kisiparos, illetve egyéni vállalkozó. 2010 óta a Békéscsabai Ipartestület elnöke, 2015-től az Ipartestületek Országos Szövetségének tagja, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja, 2020-tól a kamara elnökségi tagja.

Több elismeréssel büszkélkedhet. Az évek során mintegy 15 tanulót nevelt, tanított, közülük többen a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elismert tagjai. Jelenleg is aktívan dolgozik két alkalmazottal. Megbízást kapott a mestervizsga-bizottság elnöki teendőinek ellátására is. 45 éve házasságban él, két felnőtt lány édesapja, három unoka nagyapja.

Az év Békés megyei kereskedőjének, szolgáltatójának Jámbor Rudolf egyéni vállalkozót választották. Orosháza egyik legnépszerűbb keres­kedője, sokan csak Rőfös Rudiként ismerik. Élete egyik legmeghatározóbb éve 1965 volt, amikor pályát kellett választania­: a textil mellett döntött, és ízig-vérig „rőfös” vált belőle.

Az első saját üzletét 1987-ben nyitotta meg. Az ország tíz különböző pontján van vagy volt üzlete, amelynek többsége ma is működik. Jámbor Rudolf elve a több lábon állás. Hisz benne, hogy a jó szakemberképzéshez jó alapképzés kell, ami figyelembe veszi a felgyorsult világ korszerű követelményeit. Ezen kívül nem árt az sem, ha a munka egyben hobbi is.



Sokféle szolgáltatást nyújtanak a vállalkozóknak

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Orosz Tivadar elmondta, hogy a küldöttgyűlésen módosították a szervezet alapszabályát, illetve szóba került az előző és a mostani év.

A koronavírus-járvány 2020 óta tartó folyamata megnehezítette és megnehezíti a vállalkozások működését, illetve ebbe a körbe beléptek a háború következményei is. Jelentősen emelkedtek az energiaárak, komoly az inflációs nyomás. Közben nagymértékű bérfejlesztés valósult meg, ami a szintén kihívást jelent bizonyos vállalkozásoknak. Hangsúlyozta, intenzív párbeszédet folytat a kamara a kormánnyal, hogy milyen eszközökkel segítsék a vállalkozásokat, hogy azok átvészelhessék a kritikus helyzeteket, és továbbra is eredményesen működhessenek. A kamara törekszik arra, hogy minél több szolgáltatást nyújtson, emellett feladatot jelent számára a szakképzés is.