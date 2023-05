Mint az igazgatóság ismertette, akárcsak az ország más tájain, úgy a Kis-Sárréten is elsősorban a szikes réteken, mocsárréteken és halastavak környezetében költ. A faj Eurázsia nagy részén fészkel, öt alfaja a Brit-szigetektől egészen Kelet-Szibériáig terjedt el. A megtelepedésére alkalmas élőhelyen pedig fontos a sekély vízborítás jelenléte és a megfelelően alacsony növényzet.

A hazai költőállomány 480-950 pár között ingadozik. A piroslábú cankó mérete a rigóéhoz hasonló, teste felülről barnás színű, alulról csíkos mintázatú, csőre vékony és hosszú, lába – amelyről a nevét is kapta – piros színű.

Fészkét a talajra vagy a zsombékra rakja, és fűszálakkal béleli ki. A fészek azonban felülről általában nem látszik a növényzet miatt. Négy tojást rak egyszerre, a kotlási idő pedig 23-25 nap. A Kis-Sárréten az elmúlt évtizedekben az állománya 8-22 pár között ingadozott. Ebben az évben is igen szép számmal költ, az előzetes felmérések alapján mintegy 20 pár. A legnagyobb számban az elmúlt években elkészült vizes élőhely-rekonstrukciós területeken, például a Kivágási-legelőn, Simotán és a Kerek-réten költ összesen 15 pár, de előkerült Kisgyantén és a Sző-réten is néhány. A fészkek a vizekhez közel, 10-20, esetenként 100 méterre épültek, gyakran bíbicek társaságában, de van néhány pár nagy goda is a közelben. A madarak a táplálékot a tocsogós területeken szerzik be, ahol apró rovarokat, lárvákat, csigákat fogyasztanak.

A piroslábú cankó vonuló madár, így a hazai állomány a költés befejeztével már július végén elvonul a Mediterráneum középső részén fekvő telelőterületeire, ahonnan a következő év márciusának végén, illetve április elején tér vissza, időjárástől függően.