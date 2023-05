A közlekedési kultúra napja egy ENSZ-program alapján minden év május 11-e, és ehhez hazánkban vármegyénk is 2015-ben csatlakozott először, mégpedig a Közlekedéstudományi Egyesület jóvoltából. A megyei szervezet elnöke már akkor is Dobókői György volt, aki nemrégiben köszönt le tisztségéről, átadva a stafétabotot Séllei Zoltánnak, ugyanakkor az elnökségnek tagja maradt. Séllei Zoltánt nevezték ki Dobókői György nyugdíjba vonulása után a Békés Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi főosztályvezetőjének is.

– Két fontos programunkat emelném ki Békésben korábbról, az egyiknél az idősek közlekedésbiztonságának speciális kérdéseit jártuk körbe, velük közösen – mondta Dobókői György. – Mégpedig, hogy miként közlekedjenek, mire figyeljenek oda leginkább járművezetőként, utasként, gyalogosként. Csak egy apróság: az idősek lehetőleg ne fél nyolckor menjenek piacra, amikor csúcsforgalom van, hanem előtte, vagy utána. A másik kiemelt projektünk a vezetés közbeni mobilozásra terjedt ki. Azt vizsgáltuk egy gyakorlópályát kiépítve, fiatal autóvezetők bevonásával, speciális feladatokkal, manőverekkel,, hogy mennyire vonja el a gépjárművezetők figyelmét a telefonálás. Az eredmények alapján 25,4 százalékkal volt több a hiba, akkor, ha telefonáltak, mint akkor, amikor csak a vezetésre koncentráltak. Hozzáteszem, kihangosító használatával. A KRESZ ezt engedi, én mégis azt javaslom, hogy amennyire lehet, kerüljük el autót vezetve a telefonálást. Az élet nem visszahívható, de aki hívott bennünket, az igen.