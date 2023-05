Az önkormányzat elkötelezett a település fejlesztése iránt, ezért kívánja megvalósítani a település csapadékvíz elvezetési rendszerének kialakítását, a belterületi zöld infrastruktúra és kerékpárút fejlesztését, továbbá a művelődési ház felújítását. A projekt célja, hogy komplex infrastrukturális fejlesztés valósuljon meg Mezőkovácsházán.

A pályázó csapadékvíz-elvezetési rendszert kíván kialakítani, valamint az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítése és aktualizálása a cél; a belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése kapcsán az építtető a tervezett felújítást a polgármesteri hivatal oldalán a postától egészen az általános iskoláig terjedő járdaburkolaton és zöldterületeken kívánja véghezvinni. A beruházás a mentőállomástól, az Alkotmány utcáig terjedő járdaburkolatokat és zöldfelületeket, valamint két új parkoló építését is jelenti a mentőállomás és a napközikonyha előtt. Felújítják az áruház előtti teret a csobogóval, valamint a Hősök terén a már elavult járdákat is. A parkerdőben helyet kap egy kutyafuttató, egy erdei futópálya is.

A közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések keretében a pályázó a művelődési házban a színpad és az öltöző felújítását tűzte ki célul. A fenntartható közlekedésfejlesztés keretében, Mezőkovácsháza belterületén, az Arany János utca és az Árpád utca 88. közötti részeken, majd az Árpád utca, Petőfi Sándor utca és József Attila utca közötti útszakaszán valósulhat meg a meglévő kerékpárút felújítása. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A projekt tervezett befejezése jövő év decembere.