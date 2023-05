– Emellett ezekre a rendezvényekre a rózsa-, bazsarózsa és a tavaszivirág-csokrok a legnépszerűbbek, kedvelt magában a frézia és a tulipán is – hangsúlyozta a virágkötő. – Anyák napjára sokan inkább cserepes virágot választanak, ami tovább dísze lehet a lakásnak.

Kovács András őstermelő elmondta, egy hete szedik a török szegfűt, hogy legyen elég a hétvégére.

Nagyné Giricz Edit kitért arra, ezen a hétvégén a szokottnál jóval nagyobb a forgalom üzletükben is, ezért is jobb számukra és a vásárlóknak is, ha előre megrendelik a csokrokat, egyéb virágokat, díszítéssel. Így nem kell sorban állni, az adott időpontra elkészítik az ajándékot, másrészt jobban tudnak tervezni. Egy kicsit ugyanis mindig lutri, mennyi növényt kérjenek a boltba, hogy jusson mindenkinek, amit szeretne, de ne maradjanak rájuk elsősorban a szálas virágok a két ünnep után.

Czirják Teréznél is sokan vásároltak a békési piacon, a Virágsaroknál.

Pénteken a békési piacon is körülnéztünk, ahol több helyen is nagy sorok alakultak ki a virágosoknál. A cserepes növényeket árusító Virágsarok vezetője, Szász Tiborné lapunknak elmondta, náluk kifejezetten a virágzó növények fogynak, bár akadnak, akik a zöld növényekből is választanak.

– Az évelő virágokat, például a szegfűt nagyon szeretik, pénteken is rengeteget vásároltak belőle – tette hozzá. – Orchideát is sokan vettek és vesznek, igaz is abból most elsősorban az olcsóbb fogy. Mint azt kérdésünkre kifejtette, már húsz éve járnak a békési piacra, és az a tapasztalata, hogy ezt a virágot nagyon szeretik. Miután cserepes növényeket árulnak, ezért a ballagás őket kevésbé érinti, bár pedagógusoknak szoktak néhányan cserepes virágot vinni.