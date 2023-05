Az ünnepség a Magyar és a Székely Himnusz közös éneklésével kezdődött, majd Bora Imre fesztiváligazgató mondott köszöntőt. Mint kiemelte, a ceremóniával egy háromnapos ünnep kezdődött a pálinka fővárosában, Gyulán, amelynek részeként egy határon átnyúló, minden háztartásban megtalálható értéket állítanak a középpontba.

– Öt éve indítottunk el egy ötletet, ami túlmutat a pálinkán, amely hirdeti a magyarság összetartozását – fogalmazott a ceremóniáról. – Olyan szimbólumról van szó, amire méltán lehetünk büszkék, és azért dolgozunk, és azt vizionáljuk, hogy évtizedek múlva majd unokáink házasítják a Nemzeti Összetartozás Pálinkáját.

Dr. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, Gyula a történelme során mindig is jellemzően találkozási pont volt: – A Körösöknek, az egykori vízi utaknak köszönhetően találkozási pontja volt a keletről nyugatra és nyugatról keletre haladó forgalomnak, de találkozási pontja volt kultúráknak is – tette hozzá. – A trianoni békediktátum ellenére a határon túli magyar kultúra mindig otthon érezte magát a városban. Sőt, volt, amikor végső menedéke volt Gyula a határon túli magyar drámaíróknak; a ’70-es, ’80-as években, amikor sem Erdélyben, sem fővárosi színházakban nem adhattak élő, Gyulán mégis évről évre játszották Sütő András, Székely János és más határon túli magyar szerzők darabjait. Kiemelte, a a város találkozási pontja a Kárpát-medencei pálinkáknak, gyümölcspárlatoknak is köszönhetően a pálinkafesztiválnak és a Nemzeti Összetartozás Pálinkájának.

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja hangsúlyozta, a pénteki nap, az ünnepség számára az összetartozásról, a közös imádságról, hitünkről, értékeinkről, múltról, jelenről és jövőről szólt.