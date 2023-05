Márciusban az orosházi fiatalokat meglátogatták a szegedi interactos klubtagok. Ők mutatták be a helyi gimnazistáknak, hogy milyen lehetőségeik származhatnak az ifjúsági szervezet által, s milyen karitatív munkákba kapcsolódhatnak be. A felkészülés jegyében a District 1911 Magyarország kecskeméti konferenciájához szorosan kapcsolódott az IC tisztségviselők képzése. Ezen részt vett Török Virág leendő elnök és Szatmári László leendő titkár is.

Az Interact Club Orosháza május 20-ai ünnepélyes alakuló ülésén megjelentek a Rotary Magyarország tisztségviselői, partnerszervezetek képviselői, vezetői.

Üdvözölte a fiatalokat Fábrikné Király Klára, az ifjúsági szolgálat vezetője és a következő évtől a kormányzói tisztséget betöltő Kovácsné Gila Erzsébet is, aki két szentesi fiatallal látogatott a Székács iskolába, ahogy ezt tette Hajdú Szabolcs is. Ő a szegedi fiatalok segítője; Evertse Marinus Willem pedig a Magyar Rotry Discrict Klubszolgálat képviselőjeként érkezett az orosháziakhoz.

Török Virág az Interact Club Orosháza elnöke. Fotó: BMH

Az ünnepségen elhangzott, hogy hazánkban már több mint tíz ilyen ifjúsági szervezet létezik, a dél-alföldi régióban a szegedit követi az orosházi. Az ünnepi pillanatok részeként számos köszöntő hangzott el: Dávid Zoltán polgármester és Deák Péter, az iskola igazgatóhelyettese részéről is, és útravalót fogalmaztak meg a fiataloknak, akiknek az elnöke lett Török Virág. Ő arról a nyitottságról beszélt, ami jellemzi közösségüket: szeretnék, ha más iskolák fiataljai is csatlakoznának hozzájuk.

Kormányos Károly, az Orosházi Rotary Club vezetőjétől megtudtuk, támogatták az orosházi ifjúsági szervezet létrejöttét. Karitatív munkájukba bevonják a diákokat.