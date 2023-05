Elmondta, hogy a hivataltól a város több, korábban átadott okmányirodai eszközt, berendezést is visszakap. Ugyanis azok elavulttá váltak, és most már nem veszik hasznukat a mindennapi munka során: így asztali számítógépeket, monitorokat, nyomtatókat, bankjegyvizsgálókat, székeket, szekrényeket. A városvezető hozzátette, hogy mivel ezek használhatatlanok, az önkormányzatnál is leselejtezik majd.