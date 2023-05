Magyar-walesi barátság 10 perce

Kunágota: a bereczkis diákok angolul köszöntötték walesi barátaikat

Az elmúlt években már bebizonyosodott, hogy a "legvelszibb" magyar település Békés vármegyében van, Kunágotán. Erről már a BBC is hírt adott. Személyes kapcsolatoknak, kulturális együttműködésnek, civileknek, fiatalok lelkesedésének köszönhetően vannak (a távolság ellenére is) olyan alkalmak, amikor ezt a barátságot, kapcsolatot ápolni tudják. Pénteken is volt erre példa.

A kunágotai diákok énekeltek, szavaltak, megtáncoltatták walesi barátaikat. Forrás: Facebook

Montgomeryben megrendezték idén a magyar napot május 12-én. A montgomeryi gyerekek és a kunágotai Bereczki Máté Általános Iskola 3. és 5. osztályos tanulói online térben emlékeztek meg a magyar-walesi barátságról. A gyerekek előzetesen elkészítették Wales zászlóit, amit örömmel lobogtattak a találkozó alkalmával. A bereczkis diákok angol nyelven köszöntötték távoli barátaikat, majd Arany János elmaradhatatlan balladája A walesi bárdok is elhangzott hol magyar, hol angol nyelven egy-egy versszak. – A kunágotai gyerekek magyarul, míg a walesi gyerekek angolul énekeltek. Elmesélték egymásnak az iskolájukban tartandó nevezetes ünnepeket, bemutatták programjaikat. Volt, aki verset szavalt, volt, aki egy könyvet mutatott be - mesélt sikeres napjukról a kunágotai iskola pedagógusa, Modok-Kaszás Edit. A kunágotai gyerekek a pénteki programon magyar népi hagyományokhoz kötődő néptáncot jártak, majd közösen énekeltek egy angol gyermekdalt, amiben mindkét iskola tanulói részt vettek. A program nagyon sikeresnek bizonyult, várják a folytatást

